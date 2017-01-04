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Россия укажет организаторам на нарушения в серии буллитов в матче с США на молодежном ЧМ

05.01.2017 08:57 — Разное | Tut.by  
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Федерация хоккея России обратится к организаторам молодежного чемпионата мира в Канаде с претензиями по поводу процедуры исполнения серии послематчевых буллитов в полуфинальном поединке между сборными России и США, в котором драматичную победу одержали американцы.


Фото: worldjunior2017.com

В связи с нарушениями во время буллитной серии ФХР выступила с заявлением, текст которого размещен на официальном сайте национальной федерации.

— В соответствии со спортивным регламентом ИИХФ в плей-офф чемпионатов мира, за исключением медальных матчей, овертайм играется 10 минут до первой заброшенной шайбы. В случае отсутствия голов — команды проводят серию буллитов.

Глава 23 Спортивного регламента ИИХФ «Процедура послематчевых штрафных бросков» гласит:

«Процедура буллитной серии включает троих исполнителей от каждой команды в матчах предварительного раунда или пятерых исполнителей в матчах плей-офф, матча за бронзовые или золотые награды».

Описание процедуры проведения буллитной серии находится в открытом доступе, в частности, на официальном сайте Международной федерации хоккея. Безусловно, тренерский штаб и игроки молодежной сборной России уведомлены о действующем регламенте.

В отличие от представителей некоторых российских СМИ, которые ввели в заблуждение болельщиков.

У организаторов матча также возникла путаница, в связи с чем после третьего промаха сборной США при заброшенном буллите российской команды в двух попытках прозвучала сирена о завершении матча и была открыта калитка со льда. Более того, путаница в действиях судей продолжилась и после пятого по счету буллита США, благодаря которому команда сравняла счет в буллитной серии. Судьи на льду посчитали, что обе команды завершили серию из пяти бросков, хотя у сборной России оставалась одна попытка в запасе.

На сегодняшнем директорате турнира российская сторона укажет организаторам на допущенные нарушения и будет ждать официальной реакции ИИХФ, — говорится в заявлении.

В ночь на 6 января золотые медали молодежного чемпионата мира разыграют в Монреале сборные Канады и США. Команды России и Швеции поспорят за бронзу.

 
 
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Федерация хоккея России обратится к организаторам молодежного чемпионата мира в Канаде с претензиями по поводу процедуры исполнения серии послематчевых...

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