В центре города теперь можно перекусить вафельным сэндвичем, а на десерт полакомиться сладкими бельгийскими или баблс-вафлями, которые выпекают на глазах у посетителей.





Совсем недавно в Гомеле заработало кафе Bubbles, фирменным десертом которого являются баблс-вафли в виде пузырьков, и давшие название месту. Главная особенность заведения — своя кухня. Здесь не используют полуфабрикаты или готовые смеси: тесто для вафель, соусы и котлеты для сэндвичей делают сами, из свежих продуктов. Сделав заказ, можно посмотреть, как готовится ваша вафля — процесс выпечки тут открыт для гостей.





Фирменные баблс-вафли сладкие и сами по себе, но можно добавить начинку. На выбор представлено целых шесть видов: шоколад и двойной шоколад, nutella, bounty, mars и как в печенках oreo. Стоит такой десерт три рубля. Классические бельгийские вафли тут выпекают в двух размерах: маленькая за один рубль и большая за два с половиной рубля. К ним подают топпинг на выбор. Для тех, кто любит мороженое и не отказывает себе в этом лакомстве даже зимой, в Bubbles предлагают целый десерт из мороженого, и тоже с добавлением фирменной вафельки — за пять рублей.

Если вы проголодались или просто равнодушны к сладкому, в кафе можно перекусить сэндвичем, где привычную булочку также заменяет вафля. Цена на сэндвич зависит от начинки: куриный обойдется в 4,8 руб., со свининой — в 5,4 руб., а с говядиной — в 5,6 руб.













Еще одна особенность кафе — кофе. Для приготовления бодрящего напитка используют только свежеобжаренный кофе, не старше двух месяцев с момента обжарки. Кофейная карта классическая, включая раф (3,5 руб), кофе по-венски (3,5 руб) и кофе по-японски (4 руб). Фирменный напиток — bubbles-латте с сиропом на выбор и маршмэллоу (4 руб).

Меню и кофейная карта заведения будут расширяться и подстраиваться под праздники и сезоны.





Кафе Bubbles работает без выходных с 10.00 до 22.00 по адресу: ул. Советская, 44, напротив фабрики «8 марта».