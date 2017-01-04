Призыв двукратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада выработать единую позицию по вопросу возможного бойкота соревнований из-за нерешительных действий Международного союза биатлонистов (IBU) в борьбе с допингом не нашел поддержки у биатлонистов, сообщает NRK .



Мартен Фуркад. Фото: biathlonworld.com

Мартен Фуркад, чех Михал Шлезингр и американец Лоуэлл Бэйли были инициаторами встречи спортсменов в Оберхофе, которая состоялась 4 января за закрытыми дверями накануне сегодняшнего старта 4-го этапа Кубка мира.

— Никакого бойкота не будет. Мы отправим IBU список с нашими требованиями и посмотрим, что произойдет, — сказал Шлезингр после полуторачасовой встречи.

Норвежские биатлонисты Эмиль-Хегле Свендсен и Уле-Эйнар Бьорндален заявили, что не являются сторонниками меры, предложенной Фуркадом.

— Я не могу участвовать в бойкоте на основе слухов, того, что пишут СМИ, и каких-то чувств. Не могу, — сказал Свендсен.

— Я не сторонник бойкота. Я, скорее, сторонник того, чтобы проводилась активная работа по выяснению всех фактов и выявлению тех, кто нарушает правила, — отметил Бьорндален.

После антидопингового доклада канадского профессора Ричарда Макларена, где говорилось о государственном покровительстве допинговой программы в России, Мартен Фуркад и Габриэла Соукалова выступали с призывом бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени, который должен был состояться в марте 2017 года. Однако позже Россия была лишена этого турнира, а некоторые российские биатлонисты остранены от международных соревнований.

Позже Мартен Фуркад пояснил свою позицию по вопросу допинга.

— Отмена Кубка мира в Тюмени — это пародия на борьбу с допингом, — заявил Фуркад. — Если кто и был наказан при этом, так это любители биатлона в России. Это был способ удовлетворить тех, кто хотел псевдо-санкций против России. Но по существу это ничего не изменило. Мне так это надоело, я раздражен, — приводил слова Фуркада Nordicmag .

Француз также призвал провести встречу с другими биатлонистами в Оберхофе, чтобы выработать единую точку зрения.

— Мы проведем встречу с другими спортсменами на этой неделе, чтобы скорректировать некоторые моменты несогласованности. Я не стану заниматься бойкотом в одиночку и приносить себя в жертву ради других. Я не Мартин Лютер Кинг или Нельсон Мандела, у меня нет таких намерений. Я просто хочу, чтобы Международный союз биатлонистов (IBU) решительнее выступал против допинга и предпринял строгие меры. Мы должны вернуться к тому, что голоса спортсменов зазвучат как один. Я не хочу быть единственным, кто несет флаг в борьбе с допингом, — отметил Фуркад.