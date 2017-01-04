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Никогда не поздно: звезды, которые родили после 40 лет

05.01.2017 09:07 — Разное | Tut.by  
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3 января стало известно, что 50-летняя певица Джанет Джексон родила первенца. Предлагаем вспомнить других знаменитостей, которые по традиционным меркам стали матерями позже обычного.

«Бум поздних мамочек» начался в США еще в 90-х годах прошлого века: меньше чем за десять лет количество женщин, рожавших после сорока лет, удвоилось.

Моника Беллуччи

Свою первую дочь Деву Моника Беллуччи родила в 39, а вторую, Леони, — в 45 лет.


Сама Моника так говорила о своей второй беременности:

«Я не чувствую себя смелой, я просто очень удачлива. У меня уже родилась здоровая дочь, я родила ее сама, как простая крестьянка из Умбрии, и вот теперь и вторая беременность проходит очень хорошо и спокойно. Но не подумайте, что с меня нужно брать пример. Многие в моем возрасте обращаются к суррогатным матерям или в клиники ЭКО. И если бы я не сумела забеременеть, я бы тоже оказалась среди этих женщин».


Холли Берри


Холли родила своего первенца — дочь Налу Ариэлу Обри в 42 года. В 47 актриса стала мамой во второй раз, родив сына Масео-Роберта. При этом актриса призналась, что не планировала становиться мамой во второй раз, считая себя «слишком старой для того, чтобы родить еще одного ребенка».


Николь Кидман


Беременность стала для Николь неожиданностью — много лет актриса лечилась от бесплодия. Однако в браке с Китом Урбаном в 2008 году в 40 лет актриса родила первенца — дочь Сандэй Роуз. Но больше Николь забеременеть не удалось и в 2012 году Николь и Кит воспользовались услугами суррогатной матери.


Николь Кидман и Кит Урбан с дочками

Сальма Хайек


Сальма родила в 41 год. В 2007 году у актрисы и французского бизнесмена Франсуа-Анри Пино родилась дочь Валентина Палома Пино. По признанию Сальмы, беременность протекала тяжело, а лишний вес, который набрала актриса во время беременности (23 кг), доставил ей немало хлопот. Однако сейчас актриса счастлива, что стала мамой и смогла вновь вернуться в прежнюю форму.


Мэрайя Кэри


В 41 год певица родила близнецов: мальчика назвали Мароккан, а девочку — Монро, в честь звезды Голливуда. Но путь к материнству у Кэрри протекал не так гладко. Певица страдала от преэклампсии (заболевание, связанное с нарушением мозгового кровообращения, развивающееся во второй половине беременности) и гестационного диабета (нарушение углеводного обмена у беременных). Родила певица при помощи кесарева сечения. Сегодня, воспитывая близнецов, Мэрайя Кэри счастлива. Но больше детей певица не хочет.


Селин Дион


Первая беременность и роды протекали у Селин хорошо. Но когда певица и ее муж решились на второго малыша, возникли проблемы. После многочисленных неудачных попыток забеременеть Селин Дион, наконец, смогла забеременеть и родить в 42 года близнецов.

«Мне кажется, что я была беременна больше года. Я никогда не сдавалась. Но я могу сказать вам, что это было физически и эмоционально изнурительно. Мой врач отговаривал меня от беременности. Конечно, это угнетает. Но я решилась на это и должна была пойти до конца. Я сказала доктору, что если он велит мне соблюдать постельный режим до рождения детей, то я буду лежать и не двигаться. Рождение детей стоит этого, и это лучшее, что было в моей жизни».


Ума Турман

Уме Турман было 42 года, когда она родила своего третьего ребенка — девочку с длинным именем Розалинд Арушу Аркадину Алталун Флоренс Турман-Бюссон.


Джулианна Мур


Джулианна Мур родила своего первенца Калеба в 37 лет. А когда актрисе было 42 года, на свет появилась девочка Лив Хелен.


Линда Евангелиста


Известная супермодель родила сына, когда ей было 42 года.


Ева Мендес


Еву Мендес долгое время причисляли к чайлдфри. Актриса, которая вообще не говорит с журналистами о личной жизни, не комментировала свой роман с коллегой и любимцем девушек Райаном Гослингом. После трехлетнего романа у Мендес и Гослинга неожиданно для поклонников пары (скрывая свое положение, актриса даже не выходила из дома) родилась дочь Эсмеральда. Еве на тот момент было 40 лет.

«Я и подумать не могла, что заботиться о новорожденном ребенке так сложно. Думала, мои самые дикие ночи уже позади. Оказалось, главные испытания ждали впереди. Пока я справляюсь без няни, но в будущем планирую нанять помощницу. Для меня в этом и заключается смысл материнства — бороться со сном по ночам, не знать, что делать, справляться со всем самостоятельно», — рассказала Мендес.

 
 
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3 января стало известно, что 50-летняя певица Джанет Джексон родила первенца. Предлагаем вспомнить других знаменитостей, которые по традиционным меркам стали...

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