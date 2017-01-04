Атрибутом шикарного интерьера считается кожаная мягкая мебель. В современном мире дизайнеры предоставляют большое количество решений для классических интерьеров, где сочетается общая задумка с роскошными диванами и стульями, кушетками и креслами.

Кожа относится к весьма капризным материалам. Правилами ухода является защита и профилактика, а также очистка загрязнений. Каждый владелец подобных предметов интерьера должен знать о том, как ухаживать за кожаной мебелью.

Основные правила ухода за кожаной мебелью

Влажность воздуха

Кожа — чувствительный материал: портится при высоком уровне влажности, твердеет от чрезмерно сухого воздуха, который образуется под воздействием солнечных лучей или интенсивного обогрева батареи. Мебель останется невредимой, если ее устанавливать на расстоянии 1,5 метров от камина или обогревателя.

Отсутствие контакта с водой

Обычная вода действует разрушающе, контактируя с натуральной кожей. Всем знакомо ощущение сухости кожи рук после контакта с водой. Соответственно, мыть и протирать кожаные изделия водой категорически не рекомендуется. В результате регулярного контакта с водой материал теряет блеск, эластичность, покрывается микротрещинами и приобретает жесткую структуру.

Изделие нужно оберегать от любых средств, в состав которых входит вода.

Избегание растворителей

В каждом источнике о том, как ухаживать за кожаной мебелью, говорится, что нельзя использовать растворители для выведения пятен. Ведь с жидкостью, в составе которой есть спирт или растворитель, снимается защитный слой кожи. Со временем она теряет свой цвет. Особенно не любит растворитель лаковая кожа, где он оставляет следы, разводы. В уходе за кожаной мебелью тщательно изучайте состав средств и избегайте использования растворителей и спирта.

Применение защитных средств

Во избежание преждевременного «старения» материала, его нужно регулярно обрабатывать защитными средствами, которые будут образовывать дополнительный слой. «Пленка» защищает поверхность, попадая на которую, пятно не успевает проникнуть в волокна материала, у владельца есть несколько минут на его удаление. Применение защитных средств в уходе за кожаной мягкой мебелью обязательно.

Деликатная очистка

Недопустимо очищение материала паром или мочалкой. Необходимо делать акцент на деликатной уборке мягкой тряпкой. Любое жировое пятно легко удалить с помощью салфетки, а место обработать воском. Не допускайте появление застарелых пятен: старайтесь удалять загрязнения свежими.

Аккуратная эксплуатация

Как ухаживать за кожаной мебелью? Не портить её! Нужно быть аккуратными, не допускать появление пятен и не использовать щетки для полировки, от которых появляются царапины.

Учитывая пористую структуру кожи, следует избегать контакта поверхности мебели с красящими материалами (одежда, постельное белье, покрывала).

Соблюдая основные правила ухода, кожаная мебель будет долго оставаться в первоначальном виде.

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