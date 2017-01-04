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ГАИ: "Всплеска ДТП из-за непогоды нет, но просим водителей и пешеходов быть предельно осторожными"

05.01.2017 08:59 — Разное | Tut.by  
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Из-за непогоды — метели и усилившихся морозов — столичная ГАИ просит пешеходов быть на дороге предельно внимательными, а водителей соблюдать дистанцию и скоростной режим.


— Экипажи ГАИ уже перешли на усиленный вариант несения службы, организовано сопровождение колон снегоуборочной техники «Горремавтодора» и дежурство на дорогах столицы. Всплеска ДТП, к счастью, пока мы не наблюдаем — наши водители оказались готовы к неблагоприятным условиям, но все же просим автолюбителей и пешеходов не терять бдительность, — обратился к участникам дорожного движения начальник отдела агитации и пропаганды ОГАИ Минска Сергей Зараник.

В ближайшие дни погода будет ухудшаться. Водителям стоит позаботиться об исправности своих автомобилей, не выполнять резких маневров на дороге, соблюдать скорость и дистанцию, пристегиваться, быть внимательными при подъезде к пешеходным переходам.

Работа ГАИ будет ориентирована на оказание посильной помощи участникам дорожного движения.

 
Теги: Минск
 
 
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