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ГАИ: "Всплеска ДТП из-за непогоды нет, но просим водителей и пешеходов быть предельно осторожными"
Из-за непогоды — метели и усилившихся морозов — столичная ГАИ просит пешеходов быть на дороге предельно внимательными, а водителей соблюдать дистанцию и скоростной режим.
— Экипажи ГАИ уже перешли на усиленный вариант несения службы, организовано сопровождение колон снегоуборочной техники «Горремавтодора» и дежурство на дорогах столицы. Всплеска ДТП, к счастью, пока мы не наблюдаем — наши водители оказались готовы к неблагоприятным условиям, но все же просим автолюбителей и пешеходов не терять бдительность, — обратился к участникам дорожного движения начальник отдела агитации и пропаганды ОГАИ Минска Сергей Зараник.
В ближайшие дни погода будет ухудшаться. Водителям стоит позаботиться об исправности своих автомобилей, не выполнять резких маневров на дороге, соблюдать скорость и дистанцию, пристегиваться, быть внимательными при подъезде к пешеходным переходам.
Работа ГАИ будет ориентирована на оказание посильной помощи участникам дорожного движения.
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Госавтоинспекция перешла на усиленный вариант несения службы.
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