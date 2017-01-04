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В течение дня в Минске резко похоладает

05.01.2017 09:49 — Разное | Ежедневник  
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фото: Belarus.by

Дискомфорта в четверг 5 января добавит сильный порывистый ветер. Морозы еще больше усилятся в последующие дни.

Сегодня, 5 января, ожидается резкое похолодание.

На большей части территории пройдет снег, в отдельных районах метель, по юго-востоку слабый гололед. На дорогах скользко. Ветер северный сильный порывистый. Максимальная температура воздуха -8.. -16°С, по юго-востоку -1.. -7°С.

В Минске: кратковременный снег, слабая метель. Максимальная температура воздуха -9..-11°С, в течение дня понижение до -13..-15°С.

В ближайшие дни станет еще холодней. В Беларусь начнет поступать арктическая погода.

«Самые холодные дни у нас ожидаются на рождественские праздники 7 и 8 января. Температура воздуха в субботу ночью будет от 16 до 23 градусов мороза, при прояснениях минус 24-27 градусов. В воскресенье - еще на пару градусов холоднее, ночью ожидается 18-25 ниже нуля, при прояснениях до минус 28. При этом ожидается еще и северный ветер, который существенно усилит влияние морозов», - отметил в среду на брифинге Дмитрий Рябов.

Синоптик пояснил, что если температура будет минус 25, то северный ветер прибавит еще градусов 7-8. «Температура комфортности будет намного ниже, поэтому ситуация ожидается сложной, особенно в праздничные дни. Также в ближайшее время нас ждут резкие перепады атмосферного давления и температуры, что будет влиять на самочувствие метеозависимых людей», - рассказал он.

5 января утром в столице продолжился снегопад, который сопровождается порывистым ветром. На улицах столицы с утра дежурят усиленные наряды ГАИ. Экипажи Госавтоинспекции, в частности, находятся на оживленных перекрестках, а также на крупных магистралях. Серьезных пробок в городе пока не зафиксировано из-за небольшого количества автомобилей на дорогах. Работает снегоуборочная техника, однако проезжая часть дорог заснежена, так как снегопад продолжается.

 
Теги: Минск
 
 
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Дискомфорта в четверг 5 января добавит сильный порывистый ветер. Морозы еще больше усилятся в последующие дни.

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