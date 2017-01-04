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Беларусь повысила тарифы на транзит российской нефти
05.01.2017 09:30 — Разное | Ежедневник
Беларусь подняла тарифы на транзит нефти по магистральным трубопроводам «Гомельтранснефть Дружба» и «Полоцктранснефть Дружба» из России в другие страны Европы.
Такое решение содержится в постановлении Министерства антимонопольного регулирования и торговли, которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
Документ вступает в силу с 1 февраля 2017 года и будет действовать до 31 марта 2017 года.
Из документа следует, что транспортировка нефти по магистральным трубопроводам ОАО «Гомельтранснефть Дружба» по маршруту Унеча (Высокое) — Адамова Застава устанавливается на уровне 287,90 руб. за тонну без учета НДС (ранее 267,32 руб). Транспортировка тонны нефти по маршруту Унеча (Высокое) — Броды составит теперь 123,66 руб. (ранее 114,82 руб.)
Новые тарифы будут действовать с 1 февраля по 31 марта 2017 года.
Таким образом тарифы на транспортировку нефти из России для белорусской «Гомельтранснефть Дружба» повысились на 7,7%, а для «Полоцктранснефть Дружба» — 11,76%.
Это повышение полностью согласуется с заявлением Федеральной антимонопольной службы России от 28 декабря. Тогда в Москве заявили, что тарифы на транзит согласованы, но в Минске отметили, «что ничего еще не решено».
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Беларусь подняла тарифы на транзит нефти по магистральным трубопроводам «Гомельтранснефть Дружба» и «Полоцктранснефть Дружба» из России в другие страны Европы.
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