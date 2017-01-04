﻿ Беларусь повысила тарифы на транзит российской нефти. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Беларусь повысила тарифы на транзит российской нефти

05.01.2017 09:30 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Беларусь повысила тарифы на транзит российской нефти

Беларусь подняла тарифы на транзит нефти по магистральным трубопроводам «Гомельтранснефть Дружба» и «Полоцктранснефть Дружба» из России в другие страны Европы.

Такое решение содержится в постановлении Министерства антимонопольного регулирования и торговли, которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Документ вступает в силу с 1 февраля 2017 года и будет действовать до 31 марта 2017 года.

Из документа следует, что транспортировка нефти по магистральным трубопроводам ОАО «Гомельтранснефть Дружба» по маршруту Унеча (Высокое) — Адамова Застава устанавливается на уровне 287,90 руб. за тонну без учета НДС (ранее 267,32 руб). Транспортировка тонны нефти по маршруту Унеча (Высокое) — Броды составит теперь 123,66 руб. (ранее 114,82 руб.)

Новые тарифы будут действовать с 1 февраля по 31 марта 2017 года.

Таким образом тарифы на транспортировку нефти из России для белорусской «Гомельтранснефть Дружба» повысились на 7,7%, а для «Полоцктранснефть Дружба» — 11,76%.

Это повышение полностью согласуется с заявлением Федеральной антимонопольной службы России от 28 декабря. Тогда в Москве заявили, что тарифы на транзит согласованы, но в Минске отметили, «что ничего еще не решено».

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 21
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь подняла тарифы на транзит нефти по магистральным трубопроводам «Гомельтранснефть Дружба» и «Полоцктранснефть Дружба» из России в другие страны Европы.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
"Бойкота не будет". Биатлонисты не поддержали призыв Мартена Фуркада
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика