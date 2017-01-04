Комфортная работа в офисе во многом зависит от правильно выбранной мебели. Как выбрать офисное кресло? На что обращать внимание? Какие критерии имеют важное значение, а какие нет? Давайте разбираться.

На что обращать внимание при выборе офисного кресла?

Поскольку работа в офисе обычно сидячая, необходимо подобрать качественное и надежное офисное кресло . Оно должно обладать положительными характеристиками, основные из которых:

прочность;

практичность;

эргономичность;

функциональность;

удобство;

привлекательный внешний вид.

Качественное сидение способно быстро подстраиваться под ваши потребности. Нужно учитывать возможность регулировки высоты, наклона спинки, наличие подлокотников. Материал, из которого выполнено сидение, отвечает современным требованиям безопасности, прочен, надежен. Желательно чтобы опора была 5-тилучевой, а на ножках были колесики.

Все имеющиеся механизмы обязаны работать плавно, без заеданий. Отсутствие обязательных деталей, например, подлокотников, приводит к быстрому утомлению, снижению работоспособности. Сидение должно быть мягким, округлым — это исключает сдавливание сосудов на ногах. Строение каркаса предусматривает валик под поясницу, что позволяет держать спину в правильном положении.

Как выбрать офисное кресло руководителя?

Обычно подобные изделия для руководителей обтягивают натуральной кожей (или ЭКО-кожей). Это поможет подчеркнуть статус высокого начальника. Распространенные цвета черный или коричневый. Они идеально вписываются в офисный интерьер. Также кресло руководителя отличают мягкие подлокотники, качественная металлическая опора, удобные подголовники.

Механизм качения должен работать в любых направлениях, положение спинки регулироваться в нескольких позициях, а высота сидения подстраиваться под любой рост. Также приветствуется наличие подголовника.

Как выбрать офисное кресло для работников?

При выборе рабочего места для сотрудников также необходимо позаботиться об их удобстве. Спинка должна максимально поддерживать позвоночник, правильное расположение тела позволяет избежать проблем со здоровьем в будущем. Не менее важны удобные подлокотники, качественные механизмы регулировки, возможность вращения вокруг оси.

Как выбрать офисное кресло для посетителей?

Проще всего выбирать кресло для посетителей. Нет необходимости приобретать многофункциональные изделия с механизмами вращения, качения, очень мягкими сиденьями. Обычно изделие имеет приятный внешний вид. Хорошо, если оно будет обтянуто кожей или кожзаменителем. Универсальный вариант более практичен и удобен. За таким изделием проще ухаживать, оно прослужит долгий период времени.

Не нужно пренебрегать наличием подлокотников. Клиент должен чувствовать ваш заботу о нем. Прочные металлические ножки, оригинальный дизайн привлекут взгляды, будут прекрасно смотреться на фоне остальной офисной мебели.

В заключение нужно отметить, качественное эргономичное офисное кресло – залог здоровья работника. Правильное расположение спинки, мягкое сиденье позволит чувствовать себя на работе как дома, что значительно скажется на производительности и трудоспособности. Менеджеры компаний из каталога TAM.BY помогут вам выбрать идеальный вариант офисного кресла.