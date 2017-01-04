Рабочие будни уже изрядно подпортили праздничное настроение, но ведь есть еще порох в пороховницах. AFISHA.TUT.BY составила короткий гид для тех, кто собирается начать Новый год с похода в театр.



Фото с сайта kultprosvet.by

Когда: 7 и 8 января, 11.00; 14.00 Где: Белорусский государственный театр кукол Сколько: 6,5 рублей.

Рождество с детьми-школьниками можно провести в театре кукол. Любимый многими театралами тандем режиссера Игоря Казакова и художника Татьяны Нерсисян (в Минске хорошо помнят их могилевские спектакли «На дне» Максима Горького и «Самый маленький самолет на свете» Светланы Залесской-Бень) поставил «Рождественскую историю» Чарльза Диккенса. Спектакль-альтернатива традиционным елкам заставляет задуматься над судьбой скряги Скружда, совершив вместе с ним невероятно красивое путешествие (живой план, куклы разных систем, проекции, туман и настоящий снегопад) в прошлое, настоящие и будущее. А если в новом году вы собирались начать новую жизнь — «Рождественская история» точно поможет вам быть решительнее в своих намерениях.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Когда: 12 января, 19.00 Где: Национальный академический театр им. Янки Купалы Сколько: 8,8−18,7 рублей.

В праздничных афишах недостатка в комедиях нет. Но если хочется чего-то необычного, то можно сходить на капустник в Купаловский и почувствовать себя в узком кругу избранных театралов, для которых обычно капустники и устраивают. Хочется надеяться, на борту купаловского авиалайнера по-прежнему звучит песня о беспечной курочке в исполнении Романа Подоляко и Михаила Зуя, особенно актуальная в Новый год, а строгие начальники все так же обещают включить праздничный салют в жировки.





Когда: 13 января, 20.30 Где: Национальный академический Большой театр оперы и балета Республики Беларусь Сколько: 100−200 рублей

Старый Новый год можно будет встретить на балу. Для некоторых зрителей такой выход в свет стал традицией — Большой театр Беларуси в этом году проведет Большой новогодний Бал в восьмой раз. Праздник, как и раньше, объединит традиции трех балов — Русского, Венского и Княжеского, между которыми публике предложат самые разные развлечения: концерт-сюрприз, акробатическое шоу, карнавал масок, поэтические чтения, остроумные шаржи художников. Но захотите ли вы станцевать полонез и контрданс или предпочтете послушать один из трех концертов в Камерном зале, не забывайте о строгом дресс-коде. На балу ждут дам в платьях в пол и кавалеров в костюмах или смокингах.



Фото с сайта bgmteatr.by

Когда: 14 января, 18.00 Где: Белорусский государственный молодежный театр Сколько: 8−13 рублей.

Тем, кто устал от праздничной легкости и хочет чего-то серьезного, нужно идти в Молодежный театр на «Dreamworks». Год назад режиссер Дмитрий Богославский заставил зрителей спуститься в подвал, где в спектакле «Саша, вынеси мусор» мертвые вставали рядом с живыми. Спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева «Dreamworks» продолжает тему потери близких на большой сцене. Жена Дэвида умерла от рака, но он продолжает общаться с ней. Его друзья курят траву, разбираются в основах буддизма, выбирают между женой и любовницей, а поведение Дэвида считают ненормальным. В их круг попадает странная девушка Элизабет, которая, в конце концов, убеждает Дэвида, что любовь повсюду, а «Наши мечты — это наша работа, которую мы во что бы то ни стало должны сделать хорошо». Но ответы на самые важные вопросы о жизни и любви достаются Дэвиду ценой немалых потерь…