Один человек погиб и еще четыре получили травмы различной степени тяжести в ДТП, которое произошло 5 января, около 06.10, в Ушачском районе Витебской области. Об этом сообщили в МЧС.





По предварительной информации, на трассе Р46 Полоцк — Минск вблизи деревни Сорочино при встречном разъезде маршрутное такси Mercedes по касательной столкнулось с ковшом бульдозера, который МАЗ перевозил на трале.

В результате ДТП один пассажир маршрутки от полученных травм умер на месте происшествия. Еще четыре человека были доставлены в больницу.







