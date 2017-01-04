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Под Ушачами маршрутка зацепилась за ковш бульдозера: один человек погиб, четыре - пострадали
Один человек погиб и еще четыре получили травмы различной степени тяжести в ДТП, которое произошло 5 января, около 06.10, в Ушачском районе Витебской области. Об этом
По предварительной информации, на трассе Р46 Полоцк — Минск вблизи деревни Сорочино при встречном разъезде маршрутное такси Mercedes по касательной столкнулось с ковшом бульдозера, который МАЗ перевозил на трале.
В результате ДТП один пассажир маршрутки от полученных травм умер на месте происшествия. Еще четыре человека были доставлены в больницу.
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Авария произошла утром 5 января на трассе Полоцк - Минск.
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