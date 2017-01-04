﻿ Глава департамента судейства федерации футбола сядет на пять лет. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Глава департамента судейства федерации футбола сядет на пять лет

05.01.2017 10:14 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Глава департамента судейства федерации футбола сядет на пять лет

Бывший директор департамента судейства и инспектирования Белорусской федерации футбола Андрей Жуков приговорен к пяти годам лишения свободы.

Суд Центрального района Минска приговорил спортивного функционера к пяти годам  заключения в колонии усиленного режима и конфискации имущества.

Он также не сможет занимать руководящие должности в течение 5 лет. Ранее Белорусская федерация пожизненно признала Андрея Жукова персоной нон грата.

Напомним, что в ходе следствия Жукову было предъявлено обвинение по ч. 1, 2 ст. 430 (Получение взятки, получение взятки повторно) УК Беларуси, а затем и по ч. 2, ст. 426 (Превышение власти или служебных полномочий, совершенное из корыстной или иной личной заинтересованности).

По мнению обвинения, за назначение судей на определенные матчи Андрей Жуков брал взятки в размере $100-200.

Отметим, что Жуков компенсировал ущерб, составивший 912 белорусских рублей.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывший директор департамента судейства и инспектирования Белорусской федерации футбола Андрей Жуков приговорен к пяти годам лишения свободы.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Как отметить праздники в театре: премьеры, капустник, бал
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика