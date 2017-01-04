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За 2016 год ЗВР выросли на 18%, или на 751 млн долларов при прогнозе в 300 млн. Рост запасов продолжался 11 месяцев вплоть до декабря.

Золотовалютные резервы Беларуси в декабре 2016 года в международном определении увеличились на 88,9 млн долларов, достигнув 4,927 млрд долларов в эквиваленте, по предварительным данным на 1 января 2017 года, сообщила пресс-служба Нацбанка.

Тut.by отмечает рекордную с 2003 года продолжительность периода роста ЗВР. Предыдущий период постоянного роста был с августа 2009-го по январь 2010-го, тогда ЗВР выросли с 2,6 млрд до 5,6 млрд долларов.

В национальном определении объем золотовалютных резервов за месяц уменьшился на 128,5 млн долларов и на 1 января составил 5,185 млрд долларов в эквиваленте.

Увеличению золотовалютных резервов способствовали поступление средств от продажи Нацбанком и Минфином облигаций, номинированных в иностранной валюте, а также поступления от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты.

Сдерживающее влияние на динамику резервов оказало плановое погашение правительством и Нацбанком внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте.

Основными факторами роста уровня золотовалютных резервов в нынешнем году стали чистая покупка Нацбанком иностранной валюты на бирже, сформировавшаяся в результате превышения предложения валюты над спросом на внутреннем валютном рынке, привлечение средств от продажи Нацбанком и Минфином облигаций, номинированных в иностранной валюте, поступление двух траншей финансового кредита ЕФСР, поступление средств от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, а также увеличение стоимости золота на международном рынке драгоценных металлов.

До конца года Беларусь рассчитывала пополнить ЗВР третьим траншем кредита ЕФСР в размере 300 млн долларов, но пока он не получен.

Власти Беларуси планируют в 2017 году увеличить ЗВР не менее чем на 500 млн долларов, до 5,4 млрд долларов в эквиваленте.