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Золотовалютные резервы выросли в два раза больше прогноза
05.01.2017 09:58 — Разное | Ежедневник
фото: OroyFinanzas.com
За 2016 год ЗВР выросли на 18%, или на 751 млн долларов при прогнозе в 300 млн. Рост запасов продолжался 11 месяцев вплоть до декабря.
Золотовалютные резервы Беларуси в декабре 2016 года в международном определении увеличились на 88,9 млн долларов, достигнув 4,927 млрд долларов в эквиваленте, по предварительным данным на 1 января 2017 года, сообщила пресс-служба Нацбанка.
В национальном определении объем золотовалютных резервов за месяц уменьшился на 128,5 млн долларов и на 1 января составил 5,185 млрд долларов в эквиваленте.
Увеличению золотовалютных резервов способствовали поступление средств от продажи Нацбанком и Минфином облигаций, номинированных в иностранной валюте, а также поступления от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты.
Сдерживающее влияние на динамику резервов оказало плановое погашение правительством и Нацбанком внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте.
Основными факторами роста уровня золотовалютных резервов в нынешнем году стали чистая покупка Нацбанком иностранной валюты на бирже, сформировавшаяся в результате превышения предложения валюты над спросом на внутреннем валютном рынке, привлечение средств от продажи Нацбанком и Минфином облигаций, номинированных в иностранной валюте, поступление двух траншей финансового кредита ЕФСР, поступление средств от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, а также увеличение стоимости золота на международном рынке драгоценных металлов.
До конца года Беларусь рассчитывала пополнить ЗВР третьим траншем кредита ЕФСР в размере 300 млн долларов, но пока он не получен.
Власти Беларуси планируют в 2017 году увеличить ЗВР не менее чем на 500 млн долларов, до 5,4 млрд долларов в эквиваленте.
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За 2016 год ЗВР выросли на 18%, или на 751 млн долларов при прогнозе в 300 млн. Рост запасов продолжался 11 месяцев вплоть до декабря.
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