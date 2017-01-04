Во время учебного полета у стратегического бомбардировщика B-52 ВВС США отвалился один из двигателей, сообщает Defense News. Инцидент произошел в среду в ненаселенной местности примерно в 46 км к северо-востоку от базы Майнот (Северная Дакота).



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Экипажу удалось посадить самолет, о пострадавших не сообщается. B-52 оснащен восемью турбовинтовыми двигателями производства компании Pratt & Whitney TF33-P-3/103. Как видим, потеря одного из них для бомбардировщика не критична.

На борту самолета во время полета находился стандартный экипаж в составе пяти человек, никакого вооружения бомбардировщик не нес. Обломки двигателя были найдены поисковой командой ВВС вскоре после аварии.

B-52 служит в ВВС США с 1952 года и, как ожидается, останется в строю до 2040 года. В-52 принадлежит рекорд по дальности полета — 16 700 км. Благодаря этому самолет может доставить до 31,5 тонны ядерных бомб и ракет практически в любую точку мира. Практический потолок бомбардировщика — 16 765 метров, скорость — 960 км/ч.