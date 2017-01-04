Кто станет новым госсекретарем США — одна из главных политических интриг января 2017 года. По данным издания Politico, слушания с четырьмя кандидатами пройдут 11 января, а также, согласно Washington Post, 12 числа. В частности, перед сенаторами выступят кандидат на пост госсекретаря Рекс Тиллерсон, кандидат на пост главы ЦРУ Майк Помпео, а также кандидаты в руководители министерства юстиции и министерства образования Джефф Сешнс и Бетси Девос.



© REUTERS Jonathan Ernst Трамп получит доступ к президентскому аккаунту Twitter 20 января

Издание Washington Post отметило, что вероятность утверждения Тиллерсона госсекретарем велика, поскольку представители Демократической партии вряд ли смогут помешать назначению Тиллерсона госсекретарем при президенте-республиканце.

Длинная скамейка претендентов

Перечень кандидатов на пост госсекретаря в администрации Трампа к началу декабря разрастался не по дням, а по часам. Одной из причин стало то, что на Трампа оказывалось давление поскорее выбрать кого-то и избегать осложнений с другими государствами (как в случае прямого телефонного разговора Трампа с президентом Тайваня, с которым Вашингтон разорвал дипотношения еще в 1979-м).

В начале декабря директор по коммуникациям Национального комитета Республиканской партии Шон Спайсер заявил журналистам, что Трамп сузил свой список до 4 кандидатов. Но затем добавилось еще несколько имен.

Эти четверо были бывший губернатор Массачусетса Митт Ромни, председатель комитета Сената по международным делам Боб Коркер от Теннесси, бывший директор ЦРУ генерал Дэвид Петреус и бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани.

Затем добавились такие имена, как бывший зам госсекретаря и представитель при ООН Джон Болтон, бывший посол в Китае Джон Хантсмен, отставной адмирал ВМФ Джеймс Ставридис, губернатор Южной Каролины Ники Хейли, сенатор-демократ (!) от Западной Виргинии Джо Манчин и, наконец, исполнительный директор и председатель совета директоров нефтяной корпорации "Эксон" (шестой в мире по доходам) Рекс Тиллерсон.

Трамп встречался с Болтоном на первой декабрьской неделе, затем с Тиллерсоном, после чего определился с выбором.

В команде новоизбранного президента разгорелись нешуточные баталии о том, следует ли ему назначить госсекретарем надежного "лоялиста" или обратиться к фигуре со стороны, поскольку избиратели могут не прийти в восторг, если это окажется опять кто-то из "проклятого истеблишмента". Прежде всего споры шли вокруг Митта Ромни.

Этот 69-летний мормон, республиканский кандидат в президенты 2012 года (и экс-губернатор Массачусетса) вначале считался фаворитом при назначении на пост госсекретаря. Сам Трамп говорил своим советникам, что видит его "отличным госсекретарем". Но команда высказала сомнения в этой кандидатуре, так как Ромни жестко критиковал Трампа в ходе праймериз.

Джулиани также, похоже, не вызывал восторга у советников Трампа. В принципе, 72-летний экс-мэр Нью-Йорка (именно при нем произошли события 11 сентября) поначалу вообще считался основным претендентом на пост госсекретаря в новой администрации. Но он — фигура еще более противоречивая в глазах республиканцев, чем сам Трамп, из-за его пылкой и несдержанной риторики (хотя и числится виднейшим неоконсерватором). А когда был мэром, вел собственную "внешнюю политику", часто осложнявшую дип ломатические замыслы администрации. Так, самовольно не включил Ясира Арафата в список гостей на некий прием, отказывался обедать с Фиделем Кастро, да и вообще грозился удалить штаб-квартиру ООН из Нью-Йорка. Активно поддерживает политику Израиля, негативно относится к Ирану и вообще явный ястреб во внешней политике.

Коркер подчеркнул, что в случае своего назначения будет очень лоялен Трампу и сказал репортерам: "Президент должен выбрать на этот пост того, с кем ему было бы комфортно работать, и ему важно, чтобы госсекретарь полностью отражал его позицию". 64-летний сенатор от Теннеси, глава внешнеполитического комитета Сената, приглашался на беседу к Трампу по поводу возможного поста, но заявил журналистам, что отказался. Он решил продолжать работу в верхней палате, где заседает уже без малого 10 лет (кстати, именно от его одобрения во многом зависит утверждение нового госсекретаря!) Главное расхождение у него с Трампом по России — он регулярно жестко высказывается о Путине и обвиняет в агрессии. Недавно заявил, что, хотя и неплохо будет начать отношения с Москвой "на позитиве", все же Путин "проявил себя брутальным лидером диктаторского типа" и "работал против наших национальных интересов".

Одно время в качестве фаворита рассматривался его ровесник Петреус, но у него запятнанная репутация: ему пришлось уйти в 2012 в отставку с поста директора ЦРУ после того, как всплыла его связь с его биографом Полой Бродвелл. А в прошлом году его признали виновным в "неподобающем обращении" с секретной информацией (за что он приносил публичные извинения). Однако Трамп, встретившись с Петреусом, отметил в "Твиттере", что весьма впечатлен его личностью. Генерал — участник почти всех ведущих американских операций последних десятилетий. Занимал пост в контингенте НАТО в Боснии в 90-е, затем — высший военный пост в период оккупации Ирака в 2000-е, был там главкомом сил коалиции. В 2008-10 возглавлял Центральное командование американских вооруженных сил, затем был главкомом Международных сил в Афганистане, и, наконец, год был директором ЦРУ.

Петреус одобрительно отзывался о Трампе как о прагматике, отмечал совпадение их взглядов, включая и строительство стены на границе с Мексикой, и неодобрение соглашения с Ираном, и сближение с Россией против ИГИЛ. А Майк Пенс, будущий вице-президент, назвал генерала "американским героем". И все же перевесили сомнения.

Затем в фокусе оказалась кандидатура 68-летнего Болтона, едва ли не лидера неоконсервативных ястребов-интервенционистов. Он являлся замом госсекретаря при Буше, в 2005-2006 — представителем при ООН. Сегодня — ведущий аналитик одного из крупных исследовательских центров. Именно он был одним из архитекторов Иракской войны. Выступает за улучшение отношений с Тайванем для сдерживания КНР. Как и Трамп, не поддерживает ядерное соглашение с Ираном. Сообщается, что он станет первым заместителем госсекретаря. Несмотря на их расхождения, Трамп в ходе кампании заявлял, что обращался к Болтону за мнением по вопросам международной безопасности, и назвал его "крепким орешком".

Наконец, рассматривался еще ряд кандидатур. 55-летний генерал Ставридис, в прошлом возглавлявший Европейское командование Вооруженных сил США и бывший в 2009-13 Верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе (кстати, первый морской офицер , занимавший эти должности), сейчас занимает пост декана Флетчерской школы права и дипломатии при университете Тафта. Его некоторое время рассматривали как потенциального кандидата в президенты от Демократической партии (!) и затем в вице-президенты в связке с Хилари Клинтон. Ставридис выступает за использование "умной силы", которую он определяет как баланс "жесткой" и "мягкой" сил в сочетании. В своих многочисленных статьях и выступлениях ратует за безопасность в XXI веке путем возведения мостов, а не стен.

Бывший спикер палаты представителей конгресса в 90-е (и вождь "республиканской революции" 1994-го, когда партия буквально разгромила клинтоновских демократов), 73-летний Ньют Гингрич из Джорджии, был одним из самых убежденных сторонников Трампа с самого начала его кампании. А тот неоднократно обещал назначить его на пост в случае победы. Но у Гингрича также противоречивая репутация и в партии, и в обществе.

Губернатор Южной Каролины уже почти 6 лет, Ники Хейли (которой в январе исполняется 45) — яркая личность и восходящая звезда Республиканской партии. Она родилась в семье индийских эмигрантов-сикхов, ее настоящее имя — Нимрата Рандхава. Она не одобряет антииммигрантскую риторику, что успокаивает нацменьшинства. В итоге Трамп решил назначить ее постпредом в ООН.

Наконец, бывший губернатор Юты и посол в Китае 56-летний Джон Хантсмен (ныне глава "Атлантического совета", одной из крупных "фабрик мысли"). Он поддержал Трампа еще в начале серии праймериз, затем забирал свою поддержку, но в итоге стал снова защищать Трампа в интервью. Объявил, что собирается в Сенат в 2018-м на место республиканского патриарха, Оррина Хэтча (если тот не пойдет на… восьмой срок). В частности, Хантсмен заявлял, что именно оригинальность Трампа может способствовать улучшению отношений США со многими странами, даже с тем же Китаем (несмотря на недавний звонок президенту Тайваня).

Но в итоге, после длительных дебатов, выбор был сделан.

Кандидат №1

Итак, Рекс Тиллерсон. Он был номинирован на будущий пост 12 декабря. Есть данные, что его кандидатуру Трампу посоветовала Кондолиза Райс на встрече с новоизбранным президентом в конце ноября.



© Sputnik Рамиль Ситдиков Кто такой мистер Тиллерсон

Родился 23 марта 1952 года в Техасе — ему 64 года. Был видным бойскаутом, а недавно два года возглавлял всю бойскаутскую организацию. Окончил Техасский университет в Остине со степенью бакалавра в области инжиниринга. В "Эксоне" работает с 1975 — более 40 лет. Когда в 1999 "Эксон" слился с "Мобайл", занял пост вице-председателя совета директоров, с 2004 — председателя и директора, с 2006-го — нынешние руководящие посты. С 1998 года возглавлял подразделение, отвечающее за российское и каспийское направления работы компании.

Как сообщается, Трамп находится под впечатлением от мировоззрения Тиллерсона: "Он намного больше, чем просто топ-менеджер в бизнесе. Это игрок мирового класса. И отвечает за фактически крупнейшую мировую компанию", сказал Трамп в интервью "Фокс ньюс". "Для меня его огромным плюсом является то, что он лично знает многих игроков, и знает неплохо".

Но именно это и вызывает противодействие многих на Капитолийском холме, даже среди республиканцев. Основные вопросы к Тиллерсону — его недоверие к проблеме глобального изменения климата и его тесные связи с Россией и Путиным. В 2011-м он заключил сделку с "Роснефтью", открывшую доступ "Эксону" к обильным залежам нефти в российской Арктике (а также в Черном море, плюс новые возможности в Сибири). А контроль над "Роснефтью" принадлежит российскому государству. Путин лично присутствовал на церемонии подписания этого соглашения и в 2013-м наградил Тиллерсона Орденом дружбы (высшей наградой, которой может удостоиться иностранный гражданин).

В том же году, кстати, Тиллерсон заключил соглашение с иракскими курдами о добыче нефти на их территории и ведении с ними дел напрямую, минуя Багдад.

Аналитики отмечают, что именно сделки с Россией и вывели Тиллерсона на первые позиции в его же корпорации. Возглавив ее, он получил миллиарды долларов от добычи нефти там. И Россия уже объявила, что приветствовала бы его назначение госсекретарем. В своем "Твиттере" председатель комитета по международным делам Госдумы Алексей Пушков написал: "Трамп продолжает приятно удивлять". И отметил, что назначение Тиллерсона станет сенсацией, и что тот накопил большой опыт, работая с Россией.

Но именно в этом усматривают и препону при одобрении кандидатуры Тиллерсона в конгрессе. Маккейн уже поклялся, что сделает все, чтобы этого не допустить.

Еще в 2012-м глава "Роснефти" Игорь Сечин (как считают западные эксперты, один из наиболее влиятельных "людей Путина") назвал соглашение с "Эксон" "огромным шагом вперед" и высказал мнение, что это "более значительно, чем высадка человека на Луну и даже выход в космос". Стоимость акций "Роснефти" сразу подскочила на 7 миллиардов долларов за 5 дней! В свою очередь, "Роснефть" поучила доступ к проектам "Эксон" в США и Канаде, в том числе к добыче нефти в Техасе и Мексиканском заливе.

Сам Тиллерсон выразил надежду, что соглашение приведет к укреплению отношений между двумя странами и народами.

Введение санкций против России в 2014 сильно ударило по "Эксону" — корпорация потеряла до миллиарда долларов.

Когда деловые аналитики спросили Тиллерсона в марте, не думает ли его компания возобновить проекты с "Роснефтью", тот сказал: "Мы очень осторожно подходим к этому вопросу". Он отметил, что возобновление операций займет время, особенно в Арктике, поскольку им пришлось свернуть всю инфраструктуру. И поблагодарил Россию за то, что та не стала никак усугублять ситуацию, а наоборот, всячески помогала "Эксону". Он говорил: "Мы не одобряем санкции в целом, поскольку не видим их эффективности, пока они действительно не заработают в полную силу, а это сделать очень сложно".

По изменению климата он заявлял, что человек внес, конечно, вклад в это, но неясно, насколько существенный. Этого было достаточно, чтобы на него навесили ярлык противника мер по борьбе с глобальным потеплением.

Он одобрял Транстихоокеанское партнерство и в целом выступает за свободный глобальный рынок энергоносителей. Не одобряет зарегулированность рынка и излишний контроль государства.

Он много лет является одним из крупнейших спонсоров Республиканской партии, пожертвовав им в общей сложности полмиллиарда долларов.

Можно ожидать, что в случае одобрения его кандидатуры в Сенате Тиллерсон станет проводить достаточно прагматичную политику и сделает многое для нормализации отношений с Россией, а также сократит активность госдепартамента в Центральной и Восточной Европе.

Однако ожидается, что утверждение нового госсекретаря не будет простым делом. Слушания по этому вопросу запланированы в комитете по международным делам Сената. В его составе 10 республиканцев и 9 демократов. Последние уже обещали хорошенько потрепать Тиллерсона. Если к ним примкнет хотя бы один республиканец (что не исключено), его "утопят".