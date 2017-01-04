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Праздник "Каляды" пройдет в Могилеве на православное Рождество
В Могилеве пройдет традиционный праздник «Каляды» и городской конкурс на лучшую уху. В этом году гуляния выпадают на православное Рождество — 7 января.
Праздник пройдет в Печерском лесопарке. С 12.00 до 16.00 тут организуют концерт, конкурсы, ярмарку, танцы.
В это же время на Солдатской поляне команды будут соревноваться в конкурсе на лучшую уху. Самые удачливые гости праздника смогут ее попробовать.
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Традиционно гуляния пройдут в Печерском лесопарке.
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