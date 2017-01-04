В Могилеве пройдет традиционный праздник «Каляды» и городской конкурс на лучшую уху. В этом году гуляния выпадают на православное Рождество — 7 января.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Праздник пройдет в Печерском лесопарке. С 12.00 до 16.00 тут организуют концерт, конкурсы, ярмарку, танцы.

В это же время на Солдатской поляне команды будут соревноваться в конкурсе на лучшую уху. Самые удачливые гости праздника смогут ее попробовать.