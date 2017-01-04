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ГУВД: мешающие уборке снега машины будут эвакуированы
05.01.2017 10:37 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 янв – Sputnik. Столичная Госавтоинспекция просит водителей не оставлять транспортные средства на проезжей части и не мешать уборке снега, сообщили в пресс-службу ГУВД Мингорисполкома.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Транспортные средства, которые будут затруднять работу спецтехники, будут эвакуированы", – подчеркнули в пресс-службе.
Минская милиция оказывает помощь в обеспечении дорожной безопасности и общественного порядка, помогает коммунальным службам в уборе снега и обеспечении бесперебойной работы транспорта.
Водителей также попросили в эти дни по возможности не оставаться равнодушными к другим участникам дорожного движения и при возникновении на дорогах нештатных ситуаций приходить на выручку друг другу.
Кроме того, в ГАИ напомнили о необходимости с учетом сложной дорожной обстановки выбирать безопасный скоростной режим, соблюдать безопасную дистанцию и боковой интервал, а также не совершать резких маневров, которые могут привести к ДТП.
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В связи со снегопадом Axel столичная Госавтоинспекция помогает дорожникам в обеспечении бесперебойной работы транспорта и призывает водителей учитывать ситуацию...
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