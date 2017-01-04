МИНСК, 5 янв – Sputnik. Столичная Госавтоинспекция просит водителей не оставлять транспортные средства на проезжей части и не мешать уборке снега, сообщили в пресс-службу ГУВД Мингорисполкома.



© Sputnik / Виктор Толочко ГУВД: в Минске чистят снег более 400 единиц техники

"Транспортные средства, которые будут затруднять работу спецтехники, будут эвакуированы", – подчеркнули в пресс-службе.

Минская милиция оказывает помощь в обеспечении дорожной безопасности и общественного порядка, помогает коммунальным службам в уборе снега и обеспечении бесперебойной работы транспорта.

Водителей также попросили в эти дни по возможности не оставаться равнодушными к другим участникам дорожного движения и при возникновении на дорогах нештатных ситуаций приходить на выручку друг другу.

Кроме того, в ГАИ напомнили о необходимости с учетом сложной дорожной обстановки выбирать безопасный скоростной режим, соблюдать безопасную дистанцию и боковой интервал, а также не совершать резких маневров, которые могут привести к ДТП.