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Как Александр Лукашенко открывал Рождественский хоккейный турнир

05.01.2017 10:35 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Традиционный Рождественский хоккейный турнир в Минске на приз президента Республики Беларусь стартовал 4 января.

Как Александр Лукашенко открывал Рождественский хоккейный турнир
© Sputnik / Виктор Толочко
Лукашенко занимает 4-е место среди бомбардиров Рождественского турнира

"Нынешний турнир является самым масштабным по числу стран- участников. Мы рады приветствовать  игроков из 15 государств, к нам приехали победители и призеры чемпионатов мира, Олимпийских игр, хоккеисты, выступавшие в Национальной хоккейной лиге", — сказал президент Беларуси Александр Лукашенко на церемонии открытия.

В нынешнем году в соревнованиях принимают участие хоккейные дружины из России, Германии, Словакии, Финляндии, Объединенных Арабских Эмиратов и Швейцарии. Каждая из них в свое время уже испытывала на прочность минский лед, заметил Лукашенко. В этот раз к ним присоединится сборная Балкан, в составе которой игроки из Болгарии, Боснии и Герцеговины, Македонии, Румынии, Сербии, Словении, Хорватии и Турции.    

Команда главы государства — действующий победитель Рождественского турнира. Белорусы выигрывали данные соревнования девять раз, а победа над сборной Объединенных Арабских Эмиратов на этом турнире со счетом 7:3 является весомой заявкой на успех.

Александр Лукашенко также поздравил всех присутствующих с Новым годом и пожелал мира в каждой семье, благополучия и счастья.

Аудиозапись приветствия президента слушайте на радио Sputnik Беларусь.    

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 43
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Глава государства принял участие в открытии тринадцатого Рождественского международного турнира любителей хоккея на приз президента Республики Беларусь в...

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