Традиционный Рождественский хоккейный турнир в Минске на приз президента Республики Беларусь стартовал 4 января.



© Sputnik / Виктор Толочко Лукашенко занимает 4-е место среди бомбардиров Рождественского турнира

"Нынешний турнир является самым масштабным по числу стран- участников. Мы рады приветствовать игроков из 15 государств, к нам приехали победители и призеры чемпионатов мира, Олимпийских игр, хоккеисты, выступавшие в Национальной хоккейной лиге", — сказал президент Беларуси Александр Лукашенко на церемонии открытия.

В нынешнем году в соревнованиях принимают участие хоккейные дружины из России, Германии, Словакии, Финляндии, Объединенных Арабских Эмиратов и Швейцарии. Каждая из них в свое время уже испытывала на прочность минский лед, заметил Лукашенко. В этот раз к ним присоединится сборная Балкан, в составе которой игроки из Болгарии, Боснии и Герцеговины, Македонии, Румынии, Сербии, Словении, Хорватии и Турции.

Команда главы государства — действующий победитель Рождественского турнира. Белорусы выигрывали данные соревнования девять раз, а победа над сборной Объединенных Арабских Эмиратов на этом турнире со счетом 7:3 является весомой заявкой на успех.

Александр Лукашенко также поздравил всех присутствующих с Новым годом и пожелал мира в каждой семье, благополучия и счастья.

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