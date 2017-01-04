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Зарплатный рейтинг: только в каждом третьем районе страны получают больше 300 долларов
Средняя зарплата белорусов
В самом «бедном» районе получают 208 долларов
В ноябре в десятке районов, в которых получают меньше всего,
Ни у одного из самых самых «бедных» районов получка не дотянула до 250 долларов в эквиваленте. В Шарковщинском районе она и вовсе составила 208 долларов. Это в 2,5 раза меньше, чем у жителей Солигорского района — самого зажиточного, согласно статистике.
В ноябрьский топ-10 самых «богатых» попали те же районы, что и в октябре. Единственное изменение в рейтинге — Логойский и Светлогорский поменялись местами.
Первую строчку по-прежнему занимает Солигорский район, где в ноябре получали 1 003,4 рубля или 517 долларов. Это на 4,7 рубля меньше, чем в среднем по Минску. Кроме минчан и жителей Солигорского района «по 500» в Беларуси больше нигде не получают.
Во всех районах из десятки «богатых» в ноябре упали заработки по сравнению с октябрем, больше всего — в Смолевичском (минус 23,6 рубля).
Из всех районов только в 37-ми в ноябре зарабатывали больше, чем 300 долларов — то есть, только в каждом третьем.
Реальные зарплаты больше всего упали в самом «богатом» районе
Реальная зарплата, которая рассчитывается с учетом инфляции, в ноябре выросла в шести районах — Витебском (+3,2%), Лепельском (+2,2%), Стародорожском (+1,2%), Хотимском (+0,4%), Дятловском (+0,3%), Браславском (+0,1%).
А упали реальные заработки больше всего в Солигорском районе (-18,2%), Бобруйском (-10,8%), Ганцевичском и Шарковщинском (по -10,5%).
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Только в 37-ми районах в ноябре средняя зарплата превысила 300 долларов. Пресловутые "по 500" пока получают только в Минске и Солигорском районе.
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