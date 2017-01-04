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Зарплатный рейтинг: только в каждом третьем районе страны получают больше 300 долларов

05.01.2017 10:49 — Разное | Tut.by  
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Средняя зарплата белорусов падает уже третий месяц. В ноябре она снизилась до 370 долларов. Но если посмотреть по отдельным районам и городам, то оказывается, что такие зарплаты получали только жители Минска, Бреста, Новополоцка и еще 4 районов — Солигорского, Минского, Речицкого и Смолевичского.


 

В самом «бедном» районе получают 208 долларов

В ноябре в десятке районов, в которых получают меньше всего, снова оказалось больше всего представителей Витебской области — сразу 6. При этом зарплата в прошлом месяце выросла только в Лиозненском районе (+2,1 рубля).

Ни у одного из самых самых «бедных» районов получка не дотянула до 250 долларов в эквиваленте. В Шарковщинском районе она и вовсе составила 208 долларов. Это в 2,5 раза меньше, чем у жителей Солигорского района — самого зажиточного, согласно статистике.

Топ-10 районов с самыми низкими зарплатами, в рублях
Район Зарплата в ноябре Зарплата в октябре

Шарковщинский

404,2

429,7

Миорский

435,4

454,3

Ушачский

444,9

465,3

Лоевский

447,3

457,2

Бешенковичский

459

462,6

Сенненский

462,5

492,1

Лиозненский

463,9

461,8

Бобруйский

464,6

479,2

Свислочский

472,9

494,6

Мстиславский

474,6

483,6

В ноябрьский топ-10 самых «богатых» попали те же районы, что и в октябре. Единственное изменение в рейтинге — Логойский и Светлогорский поменялись местами.

Первую строчку по-прежнему занимает Солигорский район, где в ноябре получали 1 003,4 рубля или 517 долларов. Это на 4,7 рубля меньше, чем в среднем по Минску. Кроме минчан и жителей Солигорского района «по 500» в Беларуси больше нигде не получают.

Во всех районах из десятки «богатых» в ноябре упали заработки по сравнению с октябрем, больше всего — в Смолевичском (минус 23,6 рубля).

Топ-10 районов с самыми высокими зарплатами, в рублях
Район Зарплата в ноябре Зарплата в октябре

Солигорский

1 003,4

1 011,4

Минский

891,4

902,2

Дзержинский

787,1

801,9

Речицкий

752

760

Смолевичский

732

755,6

Мозырский

714

720,9

Несвижский

705,4

714,5

Гродненский

671,8

687

Логойский

662,2

676,8

Светлогорский

658,3

677,9

Из всех районов только в 37-ми в ноябре зарабатывали больше, чем 300 долларов — то есть, только в каждом третьем.

Реальные зарплаты больше всего упали в самом «богатом» районе

Реальная зарплата, которая рассчитывается с учетом инфляции, в ноябре выросла в шести районах — Витебском (+3,2%), Лепельском (+2,2%), Стародорожском (+1,2%), Хотимском (+0,4%), Дятловском (+0,3%), Браславском (+0,1%).

А упали реальные заработки больше всего в Солигорском районе (-18,2%), Бобруйском (-10,8%), Ганцевичском и Шарковщинском (по -10,5%).

Справка FINANCE.TUT.BY. Номинальная начисленная среднемесячная зарплата включает подоходный налог и обязательный страховой взнос работника. Взносы работодателей на социальное страхование работников не включаются в среднюю заработную плату. Средний заработок определяется специалистами Белстата делением начисленного работникам организации фонда зарплаты, включая подоходный налог и обязательный страховой взнос работника, за отчетный период на численность работников организации и на количество месяцев в периоде.

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Только в 37-ми районах в ноябре средняя зарплата превысила 300 долларов. Пресловутые "по 500" пока получают только в Минске и Солигорском районе.

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