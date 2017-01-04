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Samsung представила линейку игровых ноутбуков и сверхлегкий 15-дюймовый лэптоп
Компания Samsung провела свою пресс-конференцию в рамках выставки CES 2017 в Лас-Вегасе. Ранее корейский производитель уже анонсировал новую линейку смартфонов (
Игровые ноутбуки Odyssey
Компания Samsung решила войти в мир игровых ноутбуков с
Устройства поставляются с новейшими процессорами Intel Core i7 (7-е поколение), у них до 64 ГБ оперативной памяти, 256 или 512 ГБ SSD-накопители (в связке с 1 или 2 ТБ HDD), а также довольно мощный видеоускоритель NVIDIA GTX1050.
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15,6-дюймовый Odyssey поступит в продажу в феврале по цене от 1199 долларов, когда и за сколько можно будет купить 17,3-дюймовый вариант — пока неизвестно.
Сверхлегкий 1 Notebook 9
Второй новинкой стал ноутбук, ориентированный на широкий круг пользователей. Он выделяется довольно мощной начинкой и легким весом — в базовой конфигурации 13-дюймовое устройство весит всего 820 граммов, 15-дюймовое — 985 граммов. Это достигается за счет использования специального магниевого сплава.
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Разрешение экрана составляет 1920×1080 пикселей, ноутбуки оснащены процессорами Intel Core i7 (7 поколение), до 8 ГБ оперативки, встроенной или дискретной (NVIDIA 940MX) графикой.
Несмотря на ультрапортативность, Samsung смогла уместить в новинке 2 полноценных USB порта и даже HDMI-выход. Для зарядки используется USB Type-C порт, полностью ноутбук заряжается за 80 минут, емкости достаточно для 7 часов работы.
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Анонс состоялся в рамках выставки CES 2017.
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