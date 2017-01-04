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Samsung представила линейку игровых ноутбуков и сверхлегкий 15-дюймовый лэптоп

05.01.2017 10:41 — Разное | Tut.by  
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Компания Samsung провела свою пресс-конференцию в рамках выставки CES 2017 в Лас-Вегасе. Ранее корейский производитель уже анонсировал новую линейку смартфонов (читайте абзор) и сверхъярких телевизоров, сейчас пришло время ноутбуков.

Игровые ноутбуки Odyssey

Компания Samsung решила войти в мир игровых ноутбуков с новой линейкой устройств. Пока она включает две модели — с диагоналями 15,6 и 17,3 дюйма (обе с разрешением 1920×1080 пикселей). Дизайн обоих устройств сразу говорит об их игровой принадлежности — резкие формы, яркая подсветка клавиатуры (красная в младшей модели, разноцветная — в 17,3-дюймовой).


Фото: The Verge




Оба устройства выполнены полностью из пластика, вес младшей модели — 2,53 кг, старшей — 3,79 кг.

Устройства поставляются с новейшими процессорами Intel Core i7 (7-е поколение), у них до 64 ГБ оперативной памяти, 256 или 512 ГБ SSD-накопители (в связке с 1 или 2 ТБ HDD), а также довольно мощный видеоускоритель NVIDIA GTX1050.

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15,6-дюймовый Odyssey поступит в продажу в феврале по цене от 1199 долларов, когда и за сколько можно будет купить 17,3-дюймовый вариант — пока неизвестно.

Сверхлегкий 1 Notebook 9

Второй новинкой стал ноутбук, ориентированный на широкий круг пользователей. Он выделяется довольно мощной начинкой и легким весом — в базовой конфигурации 13-дюймовое устройство весит всего 820 граммов, 15-дюймовое — 985 граммов. Это достигается за счет использования специального магниевого сплава.

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Разрешение экрана составляет 1920×1080 пикселей, ноутбуки оснащены процессорами Intel Core i7 (7 поколение), до 8 ГБ оперативки, встроенной или дискретной (NVIDIA 940MX) графикой.

Несмотря на ультрапортативность, Samsung смогла уместить в новинке 2 полноценных USB порта и даже HDMI-выход. Для зарядки используется USB Type-C порт, полностью ноутбук заряжается за 80 минут, емкости достаточно для 7 часов работы.


Фото: engadget





13-дюймовый ноутбук Samsung стоит от 999 долларов, 15-дюймовый оценен в США в 1199 долларов и выше.

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