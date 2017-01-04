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Беларусь повысила тарифы на транзит нефти

05.01.2017 10:44 — Разное | БДГ  
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Тарифы на транзит нефти по магистральным трубопроводам повышаются с 1 февраля и будут действовать до 31 марта 2017 года.

Согласно постановлению Министерства антимонопольного регулирования и торговли, тарифы на транзит нефти по трубопроводам ОАО "Гомельтранснефть Дружба" по маршруту Унеча (Высокое) — Адамова Застава повысятся почти на 20 российских рублей — с 267,32 до 287,90 за тонну нетто (без НДС). Тарифы за транзит по маршруту Унеча (Высокое) — Броды вырастут примерно на 9 российских рублей — с 114,82 до 123,66.

При расчете в белорусских рублях транзит нефти по трубопроводам ОАО "Гомельтранснефть Дружба" по маршруту Речица — ОАО "Мозырский НПЗ" составит 0,51 рубля за тонну нетто (без НДС), по маршруту Речица — Адамова Застава — 6,96 рубля, по маршруту Речица — линейная производственная диспетчерская станция "Мозырь" — 0,43 рубля, а по маршруту Речица — Броды — 1,02 рубля.

Белорусская сторона также определила тарифы на транзит нефти по магистральным трубопроводам ОАО "Гомельтранснефть Дружба" и "Полоцктранснефть Дружба" при расчетах в российских рублях. Так, транзит по маршруту Невель — Полоцк — ОАО "Нафтан" определен в размере 35,16 российских рублей за тонну нетто (без НДС), по маршруту Унеча (Высокое) — Полоцк — ОАО "Нафтан" — 134,96 российских рублей, по маршруту Унеча (Высокое) — Мозырь — ОАО "Мозырский нефтеперерабатывающий завод" — 61,36 российских рублей.

 
 
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Тарифы на транзит нефти по магистральным трубопроводам повышаются с 1 февраля и будут действовать до 31 марта 2017 года.

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