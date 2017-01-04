Корреспондент Sputnik Артем Бордовский выбрал пять главных горок Минска, оценил их безопасность и удобство проезда к местам катаний.

Горка в сквере Котовка

Многострадальный сквер в Советском районе столицы в начале декабря чуть было не лишился части деревьев из-за планируемого (по мнению местных жителей, незаконного) возведения костела. Сейчас в сквере никакие работы не ведутся, а выпавший снег превратил парк в невысокую, но протяженную горку. Наледь не позволяет спокойно идти вверх, зато для катания на пластмассовом спринте это место подходящее.



© Sputnik / Артем Бордовский Длинная ледяная горка в сквере Котовка

Еще одна горка в сквере более крутая, но не столь длинная. На ней катались несколько ребят на тюбинге. Мама следила, чтобы дети не врезались в деревья внизу.



© Sputnik / Артем Бордовский Маленькая горка в сквере Котовка

Как добраться до горки: сквер находится между улицами Максима Богдановича и Леонида Беды; троллейбус №53 довезет практически до места, остановка — "Улица Измайловская".

Горка в парке Уручье

Катающихся детей здесь видно издалека. Ориентир — ротонда на холме. От нее в разные стороны едут малыши и взрослые. Подходишь ближе — видишь, как родители везут в санках или тюбинге уставших красных карапузов.



© Sputnik / Артем Бордовский Горку в Уручье легко найти по ротонде

"Мы специально приехали сюда с дочкой из Чижовки. У нас ничего подобного в районе нет, а здесь горка хорошая. За ребенком слежу, сначала сама пробую съехать", — рассказала минчанка Оксана.



© Sputnik / Артем Бордовский Дети и взрослые катаются с горки в парке Уручье

Легкую обеспокоенность может вызвать замерзший ручей поблизости, на который приходится скатываться детям. Однако родители протестировали лед на крепость и за чад не волнуются.

"Мороз не мешает. Кататься — это лучше, чем дома сидеть. Мы специально тюбинг для этого купили", — добавила Оксана.



© Sputnik / Артем Бордовский Тюбинг – главное современное средство для катания

Как добраться до горки: парк располагается между улицами Шафарнянская и Городецкая. От станции метро "Уручье" до горки пешком можно зайти за 10 минут.

Горка в парке Павлова

В столичном районе Малиновка в парке Павлова есть несколько горок. Первая — экстремальная. Находится ближе к проспекту Дзержинского. Крутой спуск ведет прямо в ручей. Три мальчика колотили лед палкой и бутылкой. На вопрос о безопасности ответили жестом, демонстрирующим толщину льда: сантиметров двадцать.



© Sputnik / Артем Бордовский Дети проверяют толщину льда в ручье в парке Павлова

Ребята рассказали, что на этой горке все равно не катаются, все ходят на другую, более популярную в округе.



© Sputnik / Артем Бордовский Главная горка в парке Павлова

Вторая горка действительно более безопасная. Вполне высокая. Воды, даже замерзшей, рядом нет, так что кататься можно в свое удовольствие.



© Sputnik / Артем Бордовский Андрей и Стас – семья на спортивном отдыхе

Отец и сын Андрей и Стас катались на тюбинге и вместе, и поодиночке. Более современную каталку семья купила, после того как ребенок сломал санки. Похоже, активный отдых для семьи — норма. Другой парень лихо рассекал на старых санках: почти бобслей.



© Sputnik / Артем Бордовский Подростки катаются на старых добрых санках

Как добраться до горки: она находится в парке между улицами Космонавтов и Белецкого. Если ехать на автобусе №74с, выходить на остановке "Дворище". Либо на других маршрутах выйти на перекрестке проспектов газеты Правда и Любимова и пройти через дворы на юг.

Горка в микрорайоне Сухарево

В одном из дворов спального района столицы возле средней школы №6 спряталась одна из самых классных горок Минска. Высокая, очень протяженная. Рядышком есть лестница, чтобы подниматься. Проезжая часть далеко, вылететь на нее невозможно. Здесь есть раскатанная ледяная горка, есть и более "спокойная" снежная.



© Sputnik / Артем Бордовский Горка возле школы в микрорайоне Сухарево

Мальчики выбирают ледяную. Цепляются паровозиком по четыре-пять человек и летят вниз. Бывает, переворачиваются. Но лишь радостно смеются, а не стонут от ушибов.



© Sputnik / Артем Бордовский Взобраться на горку помогает лестница

Местная горка корреспонденту Sputnik понравилось больше всего. Да и людей здесь оказалось в разы больше, чем на других спусках. Отказать в удовольствии скатиться с ветерком не смогли и взрослые.



© Sputnik / Артем Бордовский Ледяной спуск – самый популярный

Как добраться до горки: горка располагается во дворах между улиц Горецкого, Янковского и Шаранговича. До перекрестка этих улиц ходит множество общественного транспорта, далее минут семь пешей прогулки — и можно кататься.

Горнолыжный центр "Солнечная долина"

В парке Курасовщина располагается учебно-развлекательный горнолыжный центр. Здесь можно брать инвентарь на прокат (час тюбинга стоит 6 рублей в будни и 8 рублей в выходные), можно приходить со своим и кататься бесплатно. Работать центр начинается с 12:00. Длинный склон порадует и детей, и взрослых. Очевидным плюсом места является возможность кататься не только на спринте или тюбинге, но и на лыжах и сноуборде. Причем помимо простого спуска предусмотрена и трасса с препятствиями.



© Sputnik / Артем Бордовский Вход в горнолыжный центр "Солнечная долина" в парке Курасовщина

Поблизости от искусственной горки "Солнечной долины" располагается и естественный спуск. Деревьев на пути нет, склон довольно крутой, скользить можно на добрые сто, а то и двести метров. Утром детей на горке не оказалось. Но они тут явно были, на что указывает висящая на дереве утерянная перчатка.



© Sputnik / Артем Бордовский Потерянная перчатка на горке в парке рядом с "Солнечной долиной"

Как добраться до горки: горнолыжный центр "Солнечная долина" располагается параллельно улице Корженевского. Из центра сюда едут троллейбусы №27 и №51 (остановка "Кинотеатр "Электрон").