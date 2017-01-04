Жительница канадской провинции Новая Шотландия, выигравшая в лотерею около четырех миллионов долларов, утверждает, что выигравшая комбинация чисел ей приснилась в 1989 году.



фото с сайта: Atlantic Lottery

В середине декабря Ольга Бено из городка Истерн Пасседж выиграла джекпот — 5,3 миллионов канадских долларов (3,9 млн американских долларов).

К этому моменту Ольга Бено уже 27 лет покупала лотерейные билеты и заполняла их одной и той же комбинацией цифр, приснившейся ей в мае 1989 года. В каких обстоятельствах женщине приснились эти цифры и почему она решила использовать именно их, не сообщается.

«Я знаю числа наизусть, и мне показалось, что после розыгрыша я увидела их на телеэкране, но у меня не очень хорошее зрение,» — рассказывает Бено. — Поэтому я просто решила об этом забыть".

На следующий день Бено разговаривала по телефону с сестрой, просматривая газету. В конце номера она увидела все ту же знакомую комбинацию цифр.

«Кажется, я выиграла в лотерею», — сказала Бено своей сестре, которая знала о ее хобби. «Она ответила — „перезвони, когда перестанешь врать“,» — рассказывает победительница.

Около десяти лет назад у Ольги Бено нашли рак. В ходе борьбы с болезнью ей пришлось продать дом, чтобы профинансировать терапию. Выигранные деньги она планирует использовать в том числе для того, чтобы вновь перебраться из съемного дома в собственный.