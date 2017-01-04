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В Веснянке за полмиллиона рублей продают здание бывшего детсада

05.01.2017 11:47 — Разное | Tut.by  
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Здание бывшего детского сада на улице Леси Украинки, 12/4 выставили на аукцион в «Минскгоримущество». Начальная цена лота 527 793 рубля, что около 267 тысяч долларов.


Фото: Минск-Новости

Продать детсад пытаются уже не в первый раз. Но не смотря на выгодное расположение — недалеко находится Минск-Арена, велодром и футбольный манеж — желающие купить лот не находятся. Возможно, дело в целевом назначении, которое по условиям аукциона менять нельзя: использовать здание можно под специализированное учреждение образования и воспитания. К тому же, покупателю надо будет закончить реконструкцию здания и создать не менее 10 рабочих мест в течение одного года после ввода объекта в эксплуатацию.


Вместе со зданием продают право на заключение договора аренды земли, элементы благоустройства и зеленые насаждения: ясени, ивы, березы, каштаны, рябины, кусты боярышника. Купить здание может физлицо, ипэшник или коммерческая фирма.

Аукцион состоится 31 января в Минском городском центре недвижимости.

 
Теги: Минск
 
 
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По условиям аукциона в нем можно открыть специализированное учреждение образования и воспитания.

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