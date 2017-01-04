

Сегодня часто можно встретить предложения по мойке автомобиля: бесконтактная, ручная, самообслуживания… Каковы отличия между видами автомоек ? Давайте рассмотрим особенности каждой из них.

Виды автомоек: в чем разница?

Ручная мойка

Для традиционной ручной автомойки характерно использование физического труда. Мойщик в работе использует губки, тряпки, автошампунь и специальные жидкости.

Ее несомненным плюсом является участие человека, он видит загрязнения, которые необходимо удалить, и уделяет им больше внимания. Но есть у нее недостатки — продолжительность и возможность повредить покрытие кузова.

Щеточная автомойка

Щеточная мойка автомобилей относится к контактным видам. В ней не принимают непосредственное участие люди, сам процесс очистки проходит с использованием специальных установок.

Сначала машина подвергается мойке водой, затем наносится горячая пена. После этого автоматические щетки очищают автомобиль от грязи. Синтетический материал щеток не царапает кузов. На последнем этапе автомобиль подвергается сушке и нанесению защитного покрытия. Этот тип применяется при сильном загрязнении автомобиля.

Бесконтактная мойка

Такая автомойка подразумевает использование активных пен. Но сначала основная грязь удаляется струей воды под напором. Затем под воздействием пены происходит удаление загрязнений, и пена смывается водой под высоким давлением. Завершается процесс нанесением полироли, обеспечивающей защиту и эстетичный внешний вид.

Этот тип один из самых безопасных для кузова машины. Кроме того, плюсом является экономия времени, так как машина моется быстро.

Сухая мойка

Для сухой автомойки не требуется воды. Очищение происходит при помощи специально разработанных шампуней. В их составе силиконовые масла и поверхностно-активные вещества, размягчающие частички грязи и обеспечивающие бережность процесса.

Минусом этого вида является то, что невозможно мыть труднодоступные места. Поэтому, как правило, она применяется как дополнение к другим видам автомойки.

Автоматическая мойка

Конвейерная, или туннельная, автомойка предполагает размещение автомобиля на специальном конвейере, который, двигаясь, обеспечивает все этапы помывки. Этот вид автомойки быстр и удобен, оборудование надежно и безопасно. Конвейер работает быстро, поэтому обычно очереди нет, экономится время. Все этапы осуществляются одновременно. Например, предыдущий объект проходит этап мойки колес, а следующая находится на этапе очищения днища.

Мойка самообслуживания

Для тех, кто хочет помыть машину самостоятельно, существует такой тип, как мойка самообслуживания. В этом случае автомобиль моется владельцем без участия мойщиков. Это происходит следующим образом. Авто загоняется в бокс, специальный автомат или кассир выдает жетон взамен оплаты. После того, как жетон будет опущен, моечный автомат включает подачу воды. Далее процесс контролирует владелец авто. Каждый жетон рассчитан на определенное время. Если вы не уложились, то всегда можно докупить новый, чтобы закончить мытье.

Как правило, на автомойках предлагаются сопутствующие услуги. Это, например, чистка ковриков, дисков, двигателя, химическая чистка салона и другие.

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