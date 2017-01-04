В 2009 году Беларусь, Грузия и Молдова, а также Армения, Азербайджан и Украина подписали с Европейским союзом соглашение об учреждении проекта "Восточное партнерство". Основными целями проекта были заявлены: демократия, совершенствование системы управления и обеспечение стабильности; экономическая интеграция и конвергенция с отраслевой экономической политикой ЕС, включая создание зон свободной торговли; энергетическая безопасность; развитие контактов между людьми (либерализация визового режима и усиление борьбы с незаконной миграцией).

В июне 2014 года Молдова и Грузия пошли на дальнейшее сближение с Европейским союзом и подписали соглашение об ассоциации с ЕС, которое создает рамки для сотрудничества между сторонами в областях развития политических, торговых, социальных, культурных связей и укрепление безопасности.

Как повлияли эти соглашения на жизнь людей в трех странах, как сейчас развиваются политические, экономически и культурные связи наших стран с ЕС, как повлияла на развитие отношений современная ситуация внутри ЕС — эти и другие вопросы обсудят:

В Минске:

политолог, директор информационно-просветительского учреждения "Актуальная концепция" Александр ШПАКОВСКИЙ.

В Кишиневе:

старший научный сотрудник АН Молдовы, политолог Николай ЦВЯТКОВ;

директор Центра стратегических исследований и реформ Галина ШЕЛАРЬ.

В Тбилиси:

политические и экономические эксперты.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в мероприятии, которое состоится 10 января в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

Аккредитация:

E-mail: e.semenova@sputniknews.com;

Тел.: +375 17 237 83 65;

Моб.: +375 29 664 28 04.

Отправьте заявку на e.semenova@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.