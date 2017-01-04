Сегодня после рождественско-новогодних каникул в немецком Оберхофе возобновляется розыгрыш Кубка мира по биатлону. 4-й этап начнется мужской спринтерской гонкой. SPORT.TUT.BY анонсирует предстоящий старт и вспоминает главные события, случившиеся во время трехнедельной паузы.



Фото: twitter.com/IBU

Домрачева рвется в бой

Как и обещала Дарья еще минувшим летом, за несколько месяцев до рождения дочки Ксении, возвращение трехкратной олимпийской чемпионки, если не случится ничего экстраординароного, состоится в Оберхофе.

Оставляя на время тренировок малышку на попечение няни, Дарья вовсю готовится к старту. Вчера состоялась официальная тренировка , где очевидцы засвидетельствовали боевой настрой и неплохое физическое состояние белоруски.

Сложно сказать, сможет ли Дарья сходу ввязаться в спор за призовые места, но то, что факт ее возвращения психологическое влияние на соперниц окажет — это несомненно.

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А перед Новым годом Дарья Домрачева открыла свой интернет-магазин, где предложила болельщиками коллекцию спортивной одежды (в ее разработке участвовала сама биатлонистка) и сувенирную продукцию.

Минус Дуборезова, Лядов и Дюжев

Накануне новогодних праздников в составе сборной Беларуси произошли изменения. Так, в связи с беременностью досрочно завершила сезон Анастасия Киннунен (Дуборезова), летом вышедшая замуж за финна.



Фото: twitter.com/AnastasiyaSki

А затем было объявлено о том, что из состава национальной сборной выведены и переведены на самоподготовку два спортсмена — Дмитрий Дюжев и Юрий Лядов.

4-й этап Кубка мира. Оберхоф (Германия)

5 января

Спринт. Мужчины, 10 км. 16.15.

6 января

Спринт. Женщины, 7,5 км. 16.15.

7 января

Преследование. Мужчины, 12,5 км. 13.30

Преследование. Женщины, 10 км. 16.40.

8 января

Масс-старт. Мужчины, 15 км. 14.30.

Масс-старт. Женщины, 12,5 км. 16.40.

На сегодняшнюю стартовую гонку в Оберхофе (мужской спринт на 10 км) тренерский штаб сборной Беларуси отрядил квартет биатлонистов. Они выйдут на старт под следующими номерами:

№ 5. Владимир Чепелин

№ 41. Роман Елетнов

№ 64. Максим Воробей

№ 86. Сергей Бочарников.

Напомним, что в предварительный состав сборной Беларуси на 4-й этап Кубка мира в Оберхофе включены:

женщины — Дарья Домрачева, Надежда Скардино, Ирина Кривко, Дарья Юркевич, Надежда Писарева, Динара Алимбекова и Анна Сола;

мужчины — Владимир Чепелин, Роман Елетнов, Максим Воробей, Александр Дорожко, Сергей Бочарников.

Страсти по бойкоту

Из околобиатлонных новостей главным было раскатистое эхо канадского профессора Ричарда Макларена, который во второй части своего скандального доклада обвинил в манипуляциях с допинг-пробами около 1000 российских спортсменов, а также заявил о государственном покровительстве допинговой программы в России.

Понятное дело, что допинговый скандал не прошел и мимо российских биатлонистов. 22 декабря Международный союз биатлонистов (IBU) провел заседание и выступил с заявлением .

Заявление оказалось не очень громким . Итогом совещания стало отстранение двух спортсменов от международных соревнований и лишение России права на проведение 8-го мартовского этапа Кубка мира в Тюмени и юниорского февральского чемпионата мира в Острове.

Еще 29 биатлонистов из доклада продолжат выступать, по ним IBU будет проводить дальнейшее расследование.

Имена спортсменов пока не разглашаются. Но в СМИ просочилась информация, что это Ольга Вилухина и Яна Романова. Их, к слову, нет в составе российской команды на Оберхоф. Не включен пока в состав и Александр Логинов. Правда, он планирует выступить в Кубке IBU.

Не всех удовлетворила сдержанная реакция Международного союза биатлонистов. Лидер мирового биатлона последних лет Мартен Фуркад выступал даже с призывом к бойкоту Кубка мира, если серьезные санкции к нарушителям не будут приняты. Его готова была поддержать и обладательница большого Хрустального глобуса-2015/16 Габриэла Коукалова.

В то же время легенда биатлона Бьорндален призвал не рубить с плеча и тщательно разобраться перед тем, как применять дисквалификации.

В итоге Мартен Фуркад, чех Михал Шлезингр и американец Лоуэлл Бэйли стали инициаторами встречи спортсменов в Оберхофе, которая состоялась 4 января за закрытыми дверями накануне старта 4-го этапа Кубка мира.

После продолжительного совещания было решено: « Бойкота не будет ». Пока спортсмены ограничатся тем, что отправят в IBU список требований по теме борьбы с допингом. А дальше все будет зависеть от реакции чиновнников.

Как выяснилось , и сам Мартен Фуркад не такой уж Дон Кихот.

— Я не стану заниматься бойкотом в одиночку и приносить себя в жертву ради других. Я не Мартин Лютер Кинг или Нельсон Мандела, у меня нет таких намерений. Я просто хочу, чтобы Международный союз биатлонистов (IBU) решительнее выступал против допинга и предпринял строгие меры.

Отмена Кубка мира в Тюмени — это пародия на борьбу с допингом. Если кто и был наказан при этом, так это любители биатлона в России. Это был способ удовлетворить тех, кто хотел псевдосанкций против России. Но по существу это ничего не изменило, — заявил Фуркад.

И снова Фуркад впереди

Преимущество доминирующего уже который год Мартена Фуркада в общем зачете Кубка мира близко к абсолютному. Он выиграл семь из восьми декабрьских гонок и дважды помог победить французам эстафетах.



Мартен Фуркад. Фото: biathlonworld.com

Впечатляет и процент попаданий Мартена, закрывшего 123 из 130 мишеней в личных гонках (94,6%).

Общий зачет Кубка мира. Мужчины

1. Мартен Фуркад (Франция) 468

2. Антон Шипулин (Россия) 310

3. Йоханнес Бё (Норвегия) 308

4. Уле-Эйнар Бьорндален (Норвегия) 258

5. Симон Шемпп (Германия) 251

6. Максим Цветков (Россия) 240

7. Арнд Пайффер (Германия) 223

8. Эрик Лессер (Германия) 213

9. Лоуэлл Бэйли (США) 199

10. Эмиль-Хегле Свендсен (Норвегия) 197

…39. Владимир Чепелин (Беларусь) 64

…63. Роман Елетнов (Беларусь) 7

…73. Максим Воробей (Беларусь) 1.

Лидерство Фуркада таково, что уже после трети сезона практически не оставляет сомнений в том, кому в очередной раз достанется главный приз сезона. А вот в группе преследователей довольно тесно.

Между тем в Оберхофе у Фуркада будет одним конкурентом меньше. Занимающий третье место в общем зачете норвежец Йоханнес Бё простудился и уже отбыл домой из Германии.

Кубок наций. Мужчины

1. Франция 2427

2. Германия 2281

3. Россия 2229

4. Норвегия 2212

5. Австрия 2040

6. Чехия 1944

7. Украина 1871

8. Швейцария 1779

9. Италия 1687

10. Болгария 1603

…13. Беларусь 1463.

Дальмайер дает шанс конкуренткам

В женском пелетоне тоже есть явный лидер — это немка Лаура Дальмайер, которая пять раз финишировала на пьедестало (трижды — первой, дважды — второй), но все же ее перевес над преследовательницами не столь огромен.



Фото: biathlonworld.com

Кроме того, в Оберхофе Лаура планирует взять небольшую передышку и пропустить спринт и преследование. Цель, сохранить силы на главный старт сезона — февральский чемпионат мира в Хохфильцене.

Так что у Кайсы Мякяряйнен, Габриэлы Коукаловой и Мари Дорен-Абер будет шанс поближе подобраться к немке.

Между тем накануне стало известно, что в полку мам-биатлонисток ожидается еще одно пополнение. Итальянка Карин Оберхофер сообщила, что ждет ребенка. Рождение малыша ожидается летом, а спортсменка досрочно завершает сезон.

Общий зачет Кубка мира. Женщины

1. Лаура Дальмайер (Германия) 410

2. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) 312

3. Габриэла Коукалова (Чехия) 305

4. Мари Дорен-Абер (Франция) 291

5. Жюстин Бреза (Франция) 275

6. Доротея Вирер (Италия) 260

7. Лиза-Тереза Хаузер (Австрия) 247

8. Эва Пускарчикова (Чехия) 227

9. Татьяна Акимова (Россия) 221

10. Франциска Хильдебранд (Германия) 214

…22. Надежда Скардино (Беларусь) 142

…28. Ирина Кривко (Беларусь) 95

…41. Дарья Юркевич (Беларусь) 48

…73. Надежда Писарева (Беларусь) 2.

Кубок наций. Женщины

1. Германия 2466

2. Франция 2422

3. Чехия 2088

4. Россия 2017

5. Норвегия 2015

6. Украина 1994

7. Швеция 1856

8. Италия 1820

9. Беларусь 1750

10. Австрия 1741.

Ну и о погоде. В отличие от предыдущих лет, когда раскисшую трассу нередко окутывал густой туман, сейчас в Оберхофе снежная и морозная погода. И даже пришлось просить болельщиков помочь в расчитске стадиона от излишков снега. Потеплеет лишь в воскресенье, да и это не должно помешать качественному проведению масс-стартов.