Компания Дональда Трампа вышла из проекта по строительству Trump Tower в грузинском городе Батуми. Во избежание конфликта интересов избранный президент США закрывает свои бизнес-проекты, указывает Bloomberg со ссылкой на совместное заявление компании Дональда Трампа Trump Organization и грузинской частной инвестиционной компании Silk Road Group.



Так небоскреб выглядел в проекте. Фото: www.jfa.nyc

Компании заключили соглашение о строительстве в Батуми 47-этажного небоскреба в 2012 году. В заявлении двух компаний, на которое ссылается агентство, говорится, что принято решение «официально завершить разработку [проекта] Trump Tower в Батуми».

Как уточняет агентство, сворачивание проекта в Грузии стало «последним усилием избранного президента США развеять обвинения в том, что его бизнес будет вызывать конфликт интересов после того, как он займет свой пост в Белом доме». Политические оппоненты Трампа ранее указывали, что его бизнес-интересы могут нанести ущерб внешней политике США, и в особенности в странах бывшего Советского Союза.

В прошлом месяце Trump Organization объявила о сворачивании бизнес-проектов в Азербайджане и Бразилии, напоминает Bloomberg.

Соглашение о строительстве в Батуми Trump Tower было подписано, когда президентом Грузии был Михаил Саакашвили. В 2013 году, когда он отошел от власти, проект был заморожен. Около месяца назад глава Silk Road Group Георгий Рамишвили заявлял, что проект все еще в силе.

Прокомментировать агентству, почему проект все же решили свернуть, Рамишвили отказался. Он также не стал отвечать на вопрос, будет ли он присутствовать на инаугурации Трампа, которая состоится 20 января.