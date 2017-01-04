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Трамп передумал строить 47-этажный небоскреб Trump Tower в Батуми

05.01.2017 11:56 — Разное | Tut.by  
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Компания Дональда Трампа вышла из проекта по строительству Trump Tower в грузинском городе Батуми. Во избежание конфликта интересов избранный президент США закрывает свои бизнес-проекты, указывает Bloomberg со ссылкой на совместное заявление компании Дональда Трампа Trump Organization и грузинской частной инвестиционной компании Silk Road Group.


Так небоскреб выглядел в проекте. Фото: www.jfa.nyc

Компании заключили соглашение о строительстве в Батуми 47-этажного небоскреба в 2012 году. В заявлении двух компаний, на которое ссылается агентство, говорится, что принято решение «официально завершить разработку [проекта] Trump Tower в Батуми».

Как уточняет агентство, сворачивание проекта в Грузии стало «последним усилием избранного президента США развеять обвинения в том, что его бизнес будет вызывать конфликт интересов после того, как он займет свой пост в Белом доме». Политические оппоненты Трампа ранее указывали, что его бизнес-интересы могут нанести ущерб внешней политике США, и в особенности в странах бывшего Советского Союза.

В прошлом месяце Trump Organization объявила о сворачивании бизнес-проектов в Азербайджане и Бразилии, напоминает Bloomberg.

Соглашение о строительстве в Батуми Trump Tower было подписано, когда президентом Грузии был Михаил Саакашвили. В 2013 году, когда он отошел от власти, проект был заморожен. Около месяца назад глава Silk Road Group Георгий Рамишвили заявлял, что проект все еще в силе.

Прокомментировать агентству, почему проект все же решили свернуть, Рамишвили отказался. Он также не стал отвечать на вопрос, будет ли он присутствовать на инаугурации Трампа, которая состоится 20 января.

 
 
Ссылка на источник 29
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Сделано это во избежание конфликтов интересов Трампа как президента и владельца строительного бизнеса.

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