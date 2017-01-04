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Трамп передумал строить 47-этажный небоскреб Trump Tower в Батуми
Компания Дональда Трампа
Компании заключили соглашение о строительстве в Батуми 47-этажного небоскреба в 2012 году. В заявлении двух компаний, на которое ссылается агентство, говорится, что принято решение «официально завершить разработку [проекта] Trump Tower в Батуми».
Как уточняет агентство, сворачивание проекта в Грузии стало «последним усилием избранного президента США развеять обвинения в том, что его бизнес будет вызывать конфликт интересов после того, как он займет свой пост в Белом доме». Политические оппоненты Трампа ранее указывали, что его бизнес-интересы могут нанести ущерб внешней политике США, и в особенности в странах бывшего Советского Союза.
В прошлом месяце Trump Organization объявила о сворачивании бизнес-проектов в Азербайджане и Бразилии, напоминает Bloomberg.
Соглашение о строительстве в Батуми Trump Tower было подписано, когда президентом Грузии был Михаил Саакашвили. В 2013 году, когда он отошел от власти, проект был заморожен. Около месяца назад глава Silk Road Group Георгий Рамишвили заявлял, что проект все еще в силе.
Прокомментировать агентству, почему проект все же решили свернуть, Рамишвили отказался. Он также не стал отвечать на вопрос, будет ли он присутствовать на инаугурации Трампа, которая состоится 20 января.
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Сделано это во избежание конфликтов интересов Трампа как президента и владельца строительного бизнеса.
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