REALTY.TUT.BY не раз писал о залитых квартирах , где черная плесень съедала все: стены, откосы, потолки, мебель. Хозяева, испробовав немало средств, опускали руки: плесень никак не поддавалась уничтожению. Почему? Об этом мы поговорили с учеными группы по биоповреждениям лаборатории средств биологического контроля Института микробиологии НАН Беларуси, которые обследуют пораженные плесенью квартиры, берут пробы, проводят лабораторные исследования и подбирают эффективные антисептики против плесени.

Плесень в квартире может появиться даже в «плачущих» стеклопакетах

Плесень — микроскопические грибы разных родов и видов, которые «живут» в почве. Как плесень появляется в обычной квартире, рассказывает научный сотрудник лаборатории средств биологического контроля Института микробиологии НАН Беларуси Алина Арашкова. Она приглашает в лабораторию и показывает чашки Петри (специальные лабораторные сосуды — TUT.BY) — в каждой из них пробы плесени из жилых помещений.





— Споры плесени вместе с почвенной пылью разлетаются по воздуху и попадают на различные материалы, в том числе и строительные. Когда среда для развития грибов становится благоприятной (например, материал был подвержен длительному увлажнению) споры прорастают и дают мицелий (грибницу). Если среда остается влажной, циклы станут повторяться, споры плесени будут появляться вновь и вновь (то есть, если плесень со стены удалили антисептиком, а сырость в квартире осталась, то плесень появится снова. — TUT.BY).





Успешно бороться с плесенью можно, если ее вовремя обнаружить. Намного сложнее, когда явных признаков плесени в квартире нет. Алина Арашкова вспоминает случай из практики: ребенок страдал аллергической реакцией, которая была вызвана плесенью на … стеклопакетах.

— Родители не были уверены, что в их квартире есть плесень: видимых очагов не было. Вызывать микробиологов заставили положительные аллерготесты, где выявилась повышенная чувствительность ребенка к грибным аллергенам. После обследования жилья и микологического анализа собранного материала причина была установлена: на черном уплотнителе «плачущего» стеклопакета была обнаружена черная плесень. Из-за совпадений цвета плесень была незаметна. Почему она там вообще появилась? Скорее всего, причина кроется в нарушении технологии монтажа стеклопакетов, в результате чего на окнах скапливается конденсат или идет промерзание.



Алина Арашкова, научный сотрудник лаборатории средств биологического контроля Института микробиологии НАН Беларуси

К сожалению, не все родители понимают, как опасна плесень для детей. Иногда, говорят ученые, дело доходит до абсурда:

— В одной квартире вся стена от пола до потолка была в черной плесени. И вот мы видим, как ребенок на глазах у родителей подбегает к этой стене и вымазывает ладошки в черную плесень. У нас был шок! Руки ребенка, одежда — все в спорах. К тому же выяснилось, что малышка страдает хроническим ринитом и отитом. Как потом установили медики, заболевание уха девочки было вызвано микозом, который спровоцировали микроскопические грибы. В таких случаях надо помнить: даже если сомневаетесь в том, что видите в квартире плесень, лучше оградите от нее ребенка, и потом уже выясняйте, на сколько велика опасность на самом деле.

Аллергию у детей может спровоцировать и плесень, которая всегда есть на почве в больших вазонах.

— Когда поливают комнатное растение, вода попадает на сухую почву, поднимается пыль и вместе с этой пылью в воздухе оказываются споры плесневых грибов, — рассказывает Алина Арашкова. — Дети, подверженные аллергическим реакциям, начинают чихать и кашлять. Поэтому чтобы эффективно бороться с плесенью, нужно понимать, что стало источником ее появления.

Кроме этого, у каждого вида плесени есть свои особенности. Многие из них выживают в неблагоприятных условиях.

— Например, некоторые виды плесневых грибов развиваются даже на минераловолокнистых материалах (минеральной вате. — TUT.BY), которые в строительстве используют в качестве утеплителя, — говорит Алина Арашкова. — Есть виды плесени, устойчивые к пониженным температурам и появляются там, где в квартирах промерзают стены, особенно торцевые. Или когда стена в ванной выходит на лестничную клетку, а там — неотапливаемый подъезд или есть другие дефекты, при которых идет промерзание. В этом случае одни виды плесени погибают, а другие, устойчивые к низким температурам, выживают.





В организм человека плесневые грибы попадают, в основном, при вдыхании микроскопических спор. Реакции человеческого организма на плесень зависят от многих факторов и, в первую очередь, от иммунитета. Самое страшное, если концентрация вдыхаемых спор будет очень высокой. Такое может быть, если плесенью в квартире поражены большие участки. — Если в квартире плесневые грибы активно развиваются и выделяют токсины, то они могут вызвать микотоксикозы, — объясняет Алина Арашкова. — Однако далеко не все виды грибов являются токсигенными, и далеко не все штаммы — возбудителями микозов. Здесь важен иммунный статус, который есть у человека. Если иммунитет сильный, то хозяин квартиры, где завелась плесень, не будет страдать аллергическими заболеваниями. В то же время есть группы риска жильцов, которые подвержены микогенным заболеваниям. По данным медиков, наличие плесени в квартире может привести к развитию: — хронического аллергического ринита; — обострения бронхиальной астмы, если у пациента есть сенсибилизация к плесневым грибам (повышенная чувствительность — TUT.BY).

Средства против плесени могут стать… стимулятором ее роста

Если квартиру затопило и она быстро высохла, плесень не появилась, то антисептическая обработка здесь не нужна. Иначе может сработать обратный эффект: когда биоцидные средства, которые используют для борьбы с плесенью, становятся стимулятором ее роста. Такой вот феномен.

Если же после залития квартиры плесень пошла по стенам, обоям и мебели — готовимся к ее уничтожению. Правда, для начала устраняем причину.

— Потому что если протекает крыша или промерзает стена, то антисептическая обработка принесет лишь временный эффект, — объясняет Алина Арашкова. — Кроме этого, из-за вновь поступающей влаги концентрация биоцида снизится до того, что может послужить источником питания для плесневых грибов, о чем говорилось выше.



Татьяна Шарич, младший научный сотрудник лаборатории средств биологического контроля Института микробиологии НАН Беларуси

По этой же причине рискованно обрабатывать стены с активно растущей плесенью медным купоросом. Это может привести к тому, что начнут развиваться еще более устойчивые формы плесени.

— Особенно не стоит затягивать с уничтожением плесени, если в квартире проживают дети. После залития квартиры нужно перестирать одежду, игрушки, белье — и все это просушить. Что-то не пожалеть, упаковать в полиэтиленовый пакет и выбросить, например, сильно заплесневевшую детскую подушку. Кто-то жалеет вещь, оставляет, не обращая внимания на плесень, и тем самым подвергает опасности свое здоровье, — рассказывает Андрей Тригубович, младший научный сотрудник лаборатории средств биологического контроля.

Не всегда нужно ждать специалистов, чтобы получить «одобрение» на ликвидацию плесени.

— Если плесень уже видна невооруженным глазом, необходимо сфотографировать пораженные участки, одеть маску и перчатки и мыльным раствором убрать плесневой налет со стен и других предметов. Для микробиологического анализа достаточно сохранить небольшие фрагменты отделочных материалов, таким образом, защитив себя от вдыхания спор плесневых грибов, — пояснил Андрей Тригубович.



Андрей Тригубович, младший научный сотрудник лаборатории средств биологического контроля Института микробиологии НАН Беларуси

Обрабатывать биоцидом нужно только те участки материала, которые были поражены плесенью.

— Не все антисептики, которые представлены в торговой сети, качественные, — предупреждает Алина Арашкова. — Нельзя даже назвать одно конкретное действующее вещество, поскольку в составе антисептика его концентрация может быть недостаточной, что снижает его эффективность. С гарантией можно рекомендовать только проверенные биоцидные средства. И поскольку выбрать его самостоятельно человеку сложно, то лучше обратиться к специалистам.

Как бороться с плесенью, которая появилась на стыках плитки в ванной? — Сначала уберите споры губкой с мыльным раствором, просушите, а потом обработайте стыки биоцидом. Как говорилось выше, будьте готовы к тому, что плесень может проявиться вновь, если не устранится причина. И в этом случае она очевидна: ванная комната является источником повышенной влажности. Чтобы снизить там влажность, после принятия душа оставляйте дверь в ванную открытой, протирайте края ванной, где застаивается вода и формируется благоприятная среда для развития микроорганизмов. Шторка в ванной не должна быть спрессованной, ее нужно расправлять. Улучшить циркуляцию воздуха в ванной можно за счет решетки в нижней части двери в ванной комнате.