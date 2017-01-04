|
Плесень в квартире. Чем опасна и как от нее избавиться
REALTY.TUT.BY не раз писал о
Плесень в квартире может появиться даже в «плачущих» стеклопакетах
Плесень — микроскопические грибы разных родов и видов, которые «живут» в почве. Как плесень появляется в обычной квартире, рассказывает научный сотрудник лаборатории средств биологического контроля Института микробиологии НАН Беларуси Алина Арашкова. Она приглашает в лабораторию и показывает чашки Петри (специальные лабораторные сосуды — TUT.BY) — в каждой из них пробы плесени из жилых помещений.
— Споры плесени вместе с почвенной пылью разлетаются по воздуху и попадают на различные материалы, в том числе и строительные. Когда среда для развития грибов становится благоприятной (например, материал был подвержен длительному увлажнению) споры прорастают и дают мицелий (грибницу). Если среда остается влажной, циклы станут повторяться, споры плесени будут появляться вновь и вновь (то есть, если плесень со стены удалили антисептиком, а сырость в квартире осталась, то плесень появится снова. — TUT.BY).
Успешно бороться с плесенью можно, если ее вовремя обнаружить. Намного сложнее, когда явных признаков плесени в квартире нет. Алина Арашкова вспоминает случай из практики: ребенок страдал аллергической реакцией, которая была вызвана плесенью на … стеклопакетах.
— Родители не были уверены, что в их квартире есть плесень: видимых очагов не было. Вызывать микробиологов заставили положительные аллерготесты, где выявилась повышенная чувствительность ребенка к грибным аллергенам. После обследования жилья и микологического анализа собранного материала причина была установлена: на черном уплотнителе «плачущего» стеклопакета была обнаружена черная плесень. Из-за совпадений цвета плесень была незаметна. Почему она там вообще появилась? Скорее всего, причина кроется в нарушении технологии монтажа стеклопакетов, в результате чего на окнах скапливается конденсат или идет промерзание.
К сожалению, не все родители понимают, как опасна плесень для детей. Иногда, говорят ученые, дело доходит до абсурда:
— В одной квартире вся стена от пола до потолка была в черной плесени. И вот мы видим, как ребенок на глазах у родителей подбегает к этой стене и вымазывает ладошки в черную плесень. У нас был шок! Руки ребенка, одежда — все в спорах. К тому же выяснилось, что малышка страдает хроническим ринитом и отитом. Как потом установили медики, заболевание уха девочки было вызвано микозом, который спровоцировали микроскопические грибы. В таких случаях надо помнить: даже если сомневаетесь в том, что видите в квартире плесень, лучше оградите от нее ребенка, и потом уже выясняйте, на сколько велика опасность на самом деле.
Аллергию у детей может спровоцировать и плесень, которая всегда есть на почве в больших вазонах.
— Когда поливают комнатное растение, вода попадает на сухую почву, поднимается пыль и вместе с этой пылью в воздухе оказываются споры плесневых грибов, — рассказывает Алина Арашкова. — Дети, подверженные аллергическим реакциям, начинают чихать и кашлять. Поэтому чтобы эффективно бороться с плесенью, нужно понимать, что стало источником ее появления.
Кроме этого, у каждого вида плесени есть свои особенности. Многие из них выживают в неблагоприятных условиях.
— Например, некоторые виды плесневых грибов развиваются даже на минераловолокнистых материалах (минеральной вате. — TUT.BY), которые в строительстве используют в качестве утеплителя, — говорит Алина Арашкова. — Есть виды плесени, устойчивые к пониженным температурам и появляются там, где в квартирах промерзают стены, особенно торцевые. Или когда стена в ванной выходит на лестничную клетку, а там — неотапливаемый подъезд или есть другие дефекты, при которых идет промерзание. В этом случае одни виды плесени погибают, а другие, устойчивые к низким температурам, выживают.
Средства против плесени могут стать… стимулятором ее роста
Если квартиру затопило и она быстро высохла, плесень не появилась, то антисептическая обработка здесь не нужна. Иначе может сработать обратный эффект: когда биоцидные средства, которые используют для борьбы с плесенью, становятся стимулятором ее роста. Такой вот феномен.
Если же после залития квартиры плесень пошла по стенам, обоям и мебели — готовимся к ее уничтожению. Правда, для начала устраняем причину.
— Потому что если протекает крыша или промерзает стена, то антисептическая обработка принесет лишь временный эффект, — объясняет Алина Арашкова. — Кроме этого, из-за вновь поступающей влаги концентрация биоцида снизится до того, что может послужить источником питания для плесневых грибов, о чем говорилось выше.
По этой же причине рискованно обрабатывать стены с активно растущей плесенью медным купоросом. Это может привести к тому, что начнут развиваться еще более устойчивые формы плесени.
— Особенно не стоит затягивать с уничтожением плесени, если в квартире проживают дети. После залития квартиры нужно перестирать одежду, игрушки, белье — и все это просушить. Что-то не пожалеть, упаковать в полиэтиленовый пакет и выбросить, например, сильно заплесневевшую детскую подушку. Кто-то жалеет вещь, оставляет, не обращая внимания на плесень, и тем самым подвергает опасности свое здоровье, — рассказывает Андрей Тригубович, младший научный сотрудник лаборатории средств биологического контроля.
Не всегда нужно ждать специалистов, чтобы получить «одобрение» на ликвидацию плесени.
— Если плесень уже видна невооруженным глазом, необходимо сфотографировать пораженные участки, одеть маску и перчатки и мыльным раствором убрать плесневой налет со стен и других предметов. Для микробиологического анализа достаточно сохранить небольшие фрагменты отделочных материалов, таким образом, защитив себя от вдыхания спор плесневых грибов, — пояснил Андрей Тригубович.
Обрабатывать биоцидом нужно только те участки материала, которые были поражены плесенью.
— Не все антисептики, которые представлены в торговой сети, качественные, — предупреждает Алина Арашкова. — Нельзя даже назвать одно конкретное действующее вещество, поскольку в составе антисептика его концентрация может быть недостаточной, что снижает его эффективность. С гарантией можно рекомендовать только проверенные биоцидные средства. И поскольку выбрать его самостоятельно человеку сложно, то лучше обратиться к специалистам.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Плесень может появиться в любой квартире, если там сыро. Почему от плесени сложно избавиться, как это сделать правильно, REALTY.TUT.BY рассказали ученые.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии