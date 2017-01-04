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Гидромет: на выходных температура понизится до –32°С

05.01.2017 12:28 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 янв – Sputnik. Температура воздуха на предстоящих выходных в отдельных районах Минской области и по северо-западу Беларуси может при прояснениях ночью понизится до –32°С, сообщили Sputnik в четверг в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Гидромет: на выходных температура понизится до –32°С
© Sputnik/
Рябов: рождественские морозы в Беларуси будут непродолжительными

Похолодание пришло в Беларусь после циклона Axel, принесшего в страну снегопады. Синоптики предупредили, что морозы усилятся, МЧС и Красный Крест пообещали оказывать помощь белорусам при возникновении проблемных ситуаций на дорогах из-за сильных морозов.

"В субботу и воскресенье по северо-западу республики и в отдельных районах Минской области ожидается понижение температуры до –28..–32°С", – сказали в Гидромете.

Там также сообщили, что в ночь на пятницу 6 января во многих районах Витебской области на большей части территории республики столбики термометров опустятся до отметок –25..–27°С; 

Ранее начальник службы гидрометеопрогнозов Гидромета Дмитрий Рябов Sputnik рассказал, что рождественские морозы будут непродолжительными: уже после 7-8 января они начнут ослабевать.

 
Теги: Минск
 
 
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При этом синоптики прогнозируют, что рождественские морозы будут непродолжительными: уже после 7-8 января они начнут ослабевать.

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