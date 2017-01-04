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Бухгалтер посольства Казахстана в Беларуси похитил 700 тысяч долларов
05.01.2017 12:20 — Разное | Ежедневник
фото: TUT.BY
Казахстана задержал старшего бухгалтера своего посольства в Беларуси - его обвиняют в хищении крупной суммы денег.
Установлено, что Сейдуалиев А. в период с 2012 по 2015 годы путем составления фиктивных расходных кассовых ордеров о якобы произведенной оплате генеральному подрядчику строительства здания посольства ООО „Активбизнесплюс“ похитил бюджетные денежные средства в сумме 207 000 долларов, сообщает пресс-служба посольства.
Кроме того, за указанный период он похитил 474 883 долларов, поступившие в адрес посольства в качестве возврата НДС от налоговых органов Беларуси.
Общая сумма похищенных средств составляет 681 883 доллара.
Задержанный находится в изоляторе временного содержания в Астане.
Досудебное расследование продолжается.
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Казахстана задержал старшего бухгалтера своего посольства в Беларуси - его обвиняют в хищении крупной суммы денег.
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