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Бухгалтер посольства Казахстана в Беларуси похитил 700 тысяч долларов

05.01.2017 12:20 — Разное | Ежедневник  
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Бухгалтер посольства Казахстана в Беларуси похитил 700 тысяч долларов

фото: TUT.BY

Казахстана задержал старшего бухгалтера своего посольства в Беларуси - его обвиняют в хищении крупной суммы денег.

Установлено, что Сейдуалиев А. в период с 2012 по 2015 годы путем составления фиктивных расходных кассовых ордеров о якобы произведенной оплате генеральному подрядчику строительства здания посольства ООО „Активбизнесплюс“ похитил бюджетные денежные средства в сумме 207 000 долларов, сообщает пресс-служба посольства.

Кроме того, за указанный период он похитил 474 883 долларов, поступившие в адрес посольства в качестве возврата НДС от налоговых органов Беларуси.

Общая сумма похищенных средств составляет 681 883 доллара.

Задержанный находится в изоляторе временного содержания в Астане.

Досудебное расследование продолжается.

 
 
Ссылка на источник 34
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Казахстана задержал старшего бухгалтера своего посольства в Беларуси - его обвиняют в хищении крупной суммы денег.

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