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В то время как в России планируют расширять льготы для ИТ-отрасли, в Беларуси не утихают споры по поводу справедливости особых условий для богатых айтишников. Известный бизнесмен считает, что жирующая белорусская ИТ-сфера - это миф.

Белорусский ИТ-предприниматель, венчурный инвестор Дмитрий Гурский в своем блоге на facebook «развенчивает миф» о том, что ИТ-индустрия Беларуси «жирует», а айтишники не заслуживают льгот (стилистика автора сохранена).

«В России продлили льготу в 14% по соцвзносам для IT компаний и (это важно) хотят расширить ее на инжиниринговые компании», - пишет Дмитрий Гурский и объясняет, почему это хорошее решение.

Сейчас налоговая система и РБ, и РФ выстроена под классические предприятия, будучи заточенной на НДС и налог на прибыль и небольшую долю затрат на труд в расходах предприятия.

Рассмотрим к примеру завод с такими параметрами:

100 выручка, 10 прибыль, 90 затраты - и в затратах 80 это комплектующие, энергия, транспорт и 10 фонд оплаты труда рабочих. Тогда сумма налогов будет (в РБ): НДС 20% (минус входной НДС): 2, налог на прибыль 18% - 1.8, соцвзносы 35% от брутто ЗП 2.4. Итого - 6,2.

Далее рассмотрим оутсорсинговую компанию, работающую на внутренний рынок, с параметрами - 100 выручка, 10 прибыль, и остальное - ЗП людей (для простоты, у таких компаний помимо ЗП и налогов на них прочие расходы небольшие). Сходу мы заплатим 20% НДС (так как входного почти нет). 1,8 будет налог на прибыль. С оставшихся 70 18 уйдет на соцвзносы. Итого налогов 39.8.

Разница по уровню налоговой нагрузки в 5 раз! (примеры модельные, но суть та же и в реальных условиях).

Чему способствует такая налоговая система? Точно не развитию отраслей, интенсивно использующих ум людей. Поэтому решение Путина мудрое. Заметим, что в РФ оно касается всех IT-компаний (а есть еще Сколково, где те же льготы, что в ПВТ + просто миллионные гранты раздают резидентам), в РБ же льготы есть лишь у членов ПВТ (150 крупных компаний из 1000+ в стране).

При этом примерно выплата по ФСЗН в ПВТ при ЗП в 1500 равна 140-150 долларов или около 10% (от курса текущего зависит, вычисляется как 35% от брутто ЗП по Республике).

То есть в плане ФСЗН в РФ пошли намного дальше РБ - там льготой, сравнимой с льготами ПВТ, обладают все IT- компании+подключат конструкторские компании. Значение же IT-компаний для экономики РБ намного выше, чем для РФ (1 млрд экспорта IT 9 миллионная Беларусь и 7 млрд - 140 миллионная Россия).

Откуда пошел миф про зажравшихся айтишников?

«Этот миф вытекает из того, что у работников IT компаний в среднем в 5 раз ЗП выше, чем в стране. И напрашивается мысль, что у владельцев то поди вообще золотые горы. Увы, если убрать пару богатых продуктовиков типа Wargaming, белорусское IT это оутсорсеры, которые, в отличие от реалий 10-15 летней давности, совсем не имеют маржи "в несколько концов"».

«Сейчас это бизнес с очень небольшой маржой, которую еще и приходиться жестко выгрызать. Очень нередка картина, когда владелец небольшого или среднего оутсорсера совсем не богаче своих лучших работников. Типична операционная прибыль в 10-15%».

Возражая на аргументы типа "айтишники все в офшорах попрятали", Дмитрий Гурский приводит ссылку на биржевую отчетность ЕПАМ. «В ней сомневаться не приходиться, в этом мире вообще нет ничего более проверяемого, чем публичные компании».

Operating margin по поседнему периоду - 11%. При этом стоимость разработки около 65%, остальное - продажи, административка и тп.

«Итак, представим, что эти цифры отражают экономику типичного оутсорсера (а они отображают, более того ЕПАМ это успешная компания весьма). Скажем, что будет, если отменить ПВТ», - пишет бизнесмен.

Сейчас объем налогов на типичную ЗП оутсорсера в 1500 "на руки" (при нахождении в ПВТ) - около 300 долл. При отмене льгот нагрузка вырастет до 800+ долларов. Это прирост расходов в 1,3 раза. Соответственно, если ранее мы на разработку тратили 65% выручки, то будем 84,5%. Прирост в 20% существенно больше маржинальности в 11%.

Плохо понимающие отрасль люди могут предложить вариант - давайте снизим ЗП. Почему же это не сработает. Будет сразу несколько негативных эффектов:

1) Эммиграция. У специалистов появится гораздо больше стимул уехать. А их ждут с распростертыми объятиями не только за рубежом (где есть некие визовые препятствия и другие сложности), но и в России (с ее 14% льготным соцстрахом в IT), в Украине с легальной ИП схемой с 5% налоговой нагрузкой, даже в Казахстане налоги будут в разы ниже, а ЗП выше. Просто будет массовые отъезд, как до второй половины 2000-х.

2) Уход специалистов в небольшие компании, которые смогут рисковать, применяя ИП-схему, зарубежные карты, обнал. Маргенализация и возврат на 10 лет назад.

3) Уход во фриланс для работы напрямую с заказчиками.

Высокая ЗП удерживает кадры внутри страны, но она сама по себе уже огромная проблема для оутсорсеров. Реальная себестоимость часа нормального спеца превышает 20 долл по сумме затрат (если учесть его отпуска, офис, соцпакет и курсы английского), а ведь надо продавать так, чтоб прокормить сейлзов, административку, купить технику... А продавать дороже 30-35, чтобы как-то экономика сходилась, не просто, так как при этом стоимость месяца уже очень сравнимо со стоимость спеца даже где-то в США помимо Долины и Нью-Йорка (70-80 тыс в год).

В общем, сейчас Белорусским оутсорсерам не совсем сладко. Они буквально зажаты между большими местными ЗП персонала (а не будь их, конкурирующие страны всех скупят) и пределом ставки, по которой можно продать разработку. Конечно, это дает и плюсы. Все больше и больше делается серьезных проектов, тот же ЕПАМ делает очень мощные штуки в кучу отраслей от медицины до банков. Больше стимулов идти в продукты.

Но резкая отмена льгот ПВТ станет очень болезненным ударом под дых, который подкосит надолго отрасль и вернет ее на десятилетие назад. При этом ввиду очернения отрасли и эмиграции прирост налогов более чем сомнителен.