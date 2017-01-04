Белгидромет предупреждает о резком изменении погодных условий днем 5 января. К выходным морозы усилятся.

К обильному снегопаду, который внес коррективы в работу дорожных служб и ГАИ, сегодня днем добавилось и резкое снижение температуры. По информации Белгидромета, в Минске сегодня ожидается слабая метель, кратковременный снег, температура в течение дня понизится с минус 9-11 до минус 13-15 градусов.

Синоптики ожидают сегодня на большей части территории страны - снег, в отдельных районах метель, по юго-востоку слабый гололед. На дорогах будет скользко. Ветер северный сильный порывистый. Максимальная температура воздуха - минус 8-16 градусов, по юго-востоку - минус 1-7 градусов.

По данным синоптиков, снежный покров в Минской и Гродненской областях превышает 20 см, в среднем по стране высота снега составляет 5-17 см.

Не исключено, что в выходные температура воздуха может опуститься до минус 32 градусов: похолодание начнет усиливаться уже в ночь на 6 января, а 7-8 января на большей части территрии температура составит минус 25-27, на юго-западе при прояснениях - до минус 32.