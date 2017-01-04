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Sony встроила динамики прямо в экран своего топового телевизора

05.01.2017 12:50 — Разное | Tut.by  
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Выставка CES 2017 в Лас-Вегасе традиционно примечательна не анонсами мобильных устройств, а презентациями телевизоров. Свои интересные ТВ-новинки уже показали Samsung — сверхъяркие QLED-устройства, LG — ультратонкие OLED-модели, и вот теперь нас удивили японцы из Sony.

Компания Sony представила несколько новых моделей, из которых самая интересная, пожалуй, — линейка 4K OLED-телевизоров Bravia XBR-A1E, включающая модели с диагональю 55, 65 и 77 дюймов.


Основным преимуществом OLED-матриц традиционно является сверхвысокая контрастность и настоящий черный цвет (в новинках Sony дополнительно используется технология Dolby Vision HDR и отдельный чипсет 4K HDR Processor X1 Extreme). А отсутствие традиционной подсветки позволяет делать OLED-телевизоры ультратонкими (что уже показала LG).

OLED-телевизоры Bravia XBR-A1E не такие тонкие, и их нельзя повесить на стену, как картину, однако у инженеров Sony получилось превратить экран в один большой динамик. Здесь используется технология Acoustic Surface — на задней части дисплея установлены два специальных механизма, которые передают вибрацию на дисплей, и тот издает звук.


В Sony уверяют, что даже на максимальной громкости вы не заметите никаких видимых вибраций дисплея.

Однако, сделать из нового телевизора Sony «картину на стене», как у LG, у вас не получится из-за массивной подставки, одновременно выполняющей роль сабвуфера и панели подключения дополнительных устройств.


Цена на новые Bravia XBR-A1E пока не объявлена, однако прошлогодние топовые модели Sony стоили от 6000 долларов.

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Этой технологии удостоился флагманский XBR-A1E Bravia 4K OLED TV.

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