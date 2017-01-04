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BMW показала макет автомобиля будущего

05.01.2017 12:34 — Разное | Tut.by  
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Компания BMW показала на выставке потребительской электроники CES в Лас-Вегасе концепт под названием BMW i Inside Future. Прототип служит демонстрацией интерьера будущих моделей немецкого бренда, пишет Autonews.


Фото: carscoops.com

Прототип получил новейшую систему HoloActive Touch. Технология включает в себя виртуальный дисплей, который проецируется над центральной консолью. Управление функциями автомобиля осуществляется с помощью движения пальцев. Управлять HoloActive Touch также можно с помощью голоса или жестами.


Фото: carscoops.com

Пока BMW i Inside Future всего лишь прототип, у которого отсутствуют двери, лобовое стекло и крыша. Не исключается, что ряд решений продемонстрированных на концепте, будут применены на новом электрокаре немецкого бренда под названием iNext, который станет конкурентом Tesla Model S.

Новинка получит систему автономного вождения, облегченную конструкцию кузова конструкции, передовую электрическую трансмиссию и абсолютно новый интерьер. Премьера серийной версии машины должна состояться в 2021 году.

 
 
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Управлять функциями автомобиля можно с помощью виртуального дисплея.

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