SPORT.TUT.BY завершает подведение итогов 2016 года, вспоминая авторов самых ярких успехов белорусского спорта в последние 12 месяцев.

Несгибаемый Иван Тихон

После судебных тяжб и дисквалификаций вернувшийся в большой спорт после семилетнего перерыва всего за год до Олимпиады в Рио, в Бразилии Иван Тихон сделал все, чтобы доказать, что он достоин олимпийской медали.



Фото: Reuters via TUT.BY

После того как Ивана буквально накануне старта сняли с лондонской Олимпиады-2012, а затем после перепроверок архивных допинг-проб лишили олимпийской награды Афин-2004 и золота ЧМ-2005, крест на нем поставил даже тогдашний наставник сборной Александр Трощило: « Ну что? Пожизненная тебе, Ваня! ».

Впрочем, не потрудившийся вникнуть в детали тренер не разобрался в ситуации и зря поспешил списать атлета.

Сам спортсмен в то время, как показалось, в какой-то момент был близок к отчаянию. Измотанный судебными разбирательствами с МОК после Олимпиады-2008, когда вместе с Вадимом Девятовским белорусам удалось вернуть медали Пекина, на новую бюрократическую войну Тихон не пошел — не было уже ни моральных, ни материальных ресурсов. Чтобы доказать свою правоту, он готов был на экстремальные меры.

— Я считаю, что самым главным доказательством в такой ситуации может быть только результат. Я не особо разбираюсь в химических и лабораторных процессах. У меня нет средств на дорогих адвокатов. Поэтому на заседании дисциплинарной комиссии я как-то предложил: «Я готов приехать на любую базу, которую вы укажете, целый год под вашим пристальным присмотром, хоть под камерами, там жить и метать. И те результаты, которые я покажу, и станут моим главным доказательством». Потому что по-другому очень сложно. Ведь у моих судебных оппонентов финансовые и юридические ресурсы не ограничены, и время у них не лимитировано. Чего нельзя сказать о спортсмене, который с годами не молодеет. Но я все равно верю в высшую справедливость. Вера, как и надежда, умирает последней, — уверял Иван Тихон в 2013 году во время круглого стола в редакции TUT.BY.

Вера, надежда и любовь в итоге стали одними из ключевых факторов, которые помогли Ивану Тихону выдержать испытания и вернуться на Олимп.

В 40-летнем возрасте он завоевал серебро Игр в Рио, причем его подготовка к Олимпиаде рассматривалась едва ли не под микроскопом, под усиленным наблюдением антидопинговых служб.

В финале Олимпиады в Рио Тихон лидировал до третьей попытки главного конкурента таджика Дилшода Назарова, а за все время соревнований ни разу не опускался ниже второй позиции.

Помимо олимпийского серебра, в 2016 году Иван Тихон стал серебряным призером чемпионата Европы в Амстердаме, уступив лишь безусловному мировому лидеру последних лет поляку Павлу Файдеку. Который, к слову, в Рио-де-Жанейро оглушительно провалился , не пройдя даже квалификационный отбор.

Но неудача поляка не стала для Ивана поводом для злорадства в адрес оппонента, который наговорил немало неприятных слов и демонстративно отказался подать руку на пьедестале Евро-2016. А за год до Олимпиады поляки неожиданно не допустили Тихона к Мемориалу Януша Кусочиньского, перед самым стартом турнира составив письмо от имени легкоатлетов, которые не пожелали «соревноваться рядом со спортсменом, чья карьера запятнана допинговыми скандалами».

— Все спортсмены — это большая семья, где нет хороших и плохих детей. Мы одинаковые люди — из плоти и крови. И должны уважительно относиться к соперникам. Необходимо поддерживать друг друга — тогда будем сильными. А если идти в конфронтацию, станем слабыми. Нельзя так. Но Файдек еще молодой. Может, это его мнение, а может, кто-то навязал. Я ни в коем случае не осуждаю — даже мысли такой не возникало, — прокомментировал Иван Тихон провал соперника после квалификации Рио-2016.

И, согласитесь, это слова сильного мужчины.

Золотой Владислав Гончаров

Прыжки на батуте были включены в олимпийскую программу в 2000 году. С этого времени каждые Игры мы внимательно следили за все еще экзотическим для простых болельщиков видом спорта. Причины на то были очевидные: белорусы уже давно входят в элиту прыжков на батуте, стабильно берут медали на чемпионатах мира и Европы, подходят к Олимпиаде в неплохой форме. Каждый раз мы верили в их медаль, но из года в год все завершалось хорошими, но недостаточными для попадания на подиум выступлениями.

В этот раз наши надежды были связаны с лидерами женской команды Татьяной Петреней и Анной Горченок, а также молодым талантом из Витебска Владиславом Гончаровым.

Первыми к исполнению программ приступили женщины. Горченок допустила досадную ошибку и стала восьмой, а победившая в квалификации Петреня разместилась на пятой строчке протокола. Весь груз лег на Гончарова, который покорил не только судей, но даже соперников , добыв для Беларуси единственное золото на Играх в Рио.

— В Рио я рассчитывал на медаль, хотел выложиться на все сто процентов, показать все, что умею. Ведь это же Олимпийские игры — самые престижные соревнования. Я работал в свою силу, а китайские соперники — Дон Дон и Гао Лэй — по своей методике. Так вышло, что у них не получилась идеальная программа, та, которую они могут выполнить. И я постарался не упустить свой шанс.

Было приятно, что соперники радовались за меня. Спортсмены, которые занимаются прыжками на батуте, — одна большая семья. Мы знаем друг друга в лицо, общаемся, здороваемся, дружим. Поэтому китайцы и вели себя так доброжелательно, телезрители видели, что Дон Дон даже поднял палец вверх: «Класс!».



Фото: Reuters

Останавливаться на достигнутом Гончаров не планирует и уже строит амбициозные планы на будущее.

— Хочется выиграть еще чемпионат мира, Европейские игры — чтобы был полный комплект золотых медалей с серьезных турниров. Было бы неплохо еще дважды покорить пьедестал на Олимпийских играх — в 2020-м и 2024-м. Но как там все будет по здоровью и возможностям, говорить еще рано. Знаю одно: надо каждый день приходить в зал и тренироваться.

Бронзовая Александра Герасименя

Бледный вид белорусских пловцов на Играх в Рио намекал на то, что сборная под управлением Дмитрия Манцевича провалит второй топ-турнир кряду. Предыдущий конфуз случился на ЧМ-2015, когда тренерский штаб промахнулся с выводом спортсменов на пик формы.

Неудачно оказалась выстроена подготовка и к Олимпиаде. И неожиданный на этом грустном фоне взлет Александры Герасимени — лишь исключение, которое, как известно, подтверждает правило.

Наша Золотая рыбка, неудачно выступив на стометровке кролем, когда отступать уже оказалось некуда, собралась и показала третий результат среди 92 участниц квалификации на другой своей «коронке» — 50 м вольным стилем, а затем с 8-м временем отобралась в финал. Хотя не без приключений: накануне полуфинала водитель олимпийского автобуса в Рио заблудился , и Герасименя вместе с еще двумя соперницами не успевали к старту. К счастью, удалось связаться с организаторами, которые перенесли заплыв на более позднее время.

Но, как уже неоднократно было доказано на практике, для Герасимени чем сложнее — тем лучше. Проблемы и несуразицы лишь еще больше мобилизовали Сашу, и она выиграла свою третью олимпийскую медаль в карьере, к двум серебряным наградам Лондона-2012 добавив бронзу Рио-де-Жанейро-2016.

В финале Герасименя уверенно начала дистанцию и все время держалась в группе фаворитов, финишировав с национальным рекордом Беларуси — 24,11 секунды. Предыдущий национальный рекорд (24,28) также принадлежал Герасимене и был установлен на Играх-2012 в Лондоне.



Reuters

После финиша Александра отыскала и повод для огорчения — это ошибка в финишном касании бортика, которая, возможно, стоила ей награды более высокой пробы, ведь золотая и серебряная медалистки были совсем близко, их разделили неуловимые мгновения — датчанка Пернилле Блуме — 24,07, американка Симона Мануэль — 24,09. С другой стороны, так же близки к Сашиной бронзе были оставшиеся вне пьедестала британка Франческа Холсолл (24,13) и австралийка Кейт Кэмпбелл (24,15)…

Медаль Герасимени не стала индульгенцией для главного тренера Дмитрия Манцевича. После бронзового финиша Саша призналась, что из-за разногласий с наставником за полгода до Игр едва не завершила карьеру и что выбраться из кризиса ей помог заокеанский специалист Дэйв Сало.

А интервью новоиспеченной бронзовой медалистки стало, по сути, приговором Дмитрию Манцевичу, с которым федерация плавания позже не продлит контракт.

— Руководство было на стороне тренера. Просто он умеет красиво говорить. Особенно начальству. Знаете, когда за день до конца выступлений выходит публикация (к счастью, не читала), мотив которой «моя хата с краю», а потом тебя поздравляют: «О, здорово! Мы сделали это!»… Что? Мы?.. Ну это просто неправильно. Лицемерие. За такое не уважаю людей, — отрезала Александра Герасименя.

К слову, наставник, который 4 года назад во многом помог Александре завоевать два серебра на Играх-2012 в Лондоне, обиду не проглотил и после увольнения также откровенно высказался .

Однако Саша не стала ввязываться в пикировку. После возвращения с этапов Кубка мира она занялась общественно-полезной деятельностью, к которой у нее давно лежит душа. Например, провела мастер-класс для детишек, ради которого не поехала на соревнования в Гонконг.

А в начале декабря она отправилась на чемпионат мира на короткой воде в канадский Виндзор. Жаль только, выступить там на всех запланированных дистанциях помешала простуда. Зато потом сходила на новогоднюю елку в бассейн СОК «Олимпийский».

А во время очередного визита на телеинтервью в эфире «Беларусь 1» утолила и любопытство охотников за светской хроникой: «Свадьба будет! ». Но не уточнила — когда.

Медалисты Олимпиады

Девять медалей — далеко не самый выдающийся результат для белорусской команды на летних Играх, но зато каждого героя мы запомнили как никогда хорошо.

Олимпиада стартовала 5 августа, а первой награды пришлось ждать целую неделю, когда начались соревнования с участием тяжелоатлеток в весовой категории до 75 килограммов. Скромная белоруска Дарья Наумова быстро вошла в число лидеров и принесла Беларуси серебро. 13 августа стало настоящим триумфом для Беларуси: помимо золота Гончарова и бронзы Герасимени, у нас было второе место тяжелоатлета Вадима Стрельцова в престижной весовой категории до 94 килограммов.



Reuters

После этого настал черед борцовской команды, причем медали были завоеваны во всех видах: 15 августа в греко-римской борьбе (до 85 кг) третьим становится Джавид Гамзатов, 18 августа лишь в финале женских соревнований уступает Мария Мамошук. И, наконец, 20 августа вольник Ибрагим Саидов приносит Беларуси бронзу в категории до 125 килограммов. За день до него серебром отмечается метатель молота Иван Тихон.

Отдельно стоит отметить и женскую четверку по гребле на байдарках и каноэ. В отсутствие мужчин Маргарита Махнева, Надежда Лепешко, Ольга Худенко и Марина Литвинчук вырвали бронзу в командных соревнованиях на 1000 метров. По итогам года они с большим отрывом выиграли звание лучшей неигровой команды страны.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Побеждающая Виктория Азаренко

До ухода в декретный отпуск Виктория Азаренко на протяжении двадцати месяцев трудилась над тем, чтобы вернуться в десятку лучших теннисисток мира. Начало 2016 года выдалось удачным для нее. Она выиграла три титула, что позволило увеличить коллекцию индивидуальных призов до двадцати трофеев .



Иллюстрация: Влад Шевардин, TUT.BY

Но куда важнее было то, что Вика обыгрывала соперниц, которые стояли выше нее в рейтинге. В финале турнира в Брисбене она задвинула немку Ангелику Кербер за заднюю линию, заставила ее отбиваться, а сама выдала отрезок из шести выигранных геймов подряд аккурат между партиями и в конечном счете выиграла матч. В решающем поединке турнира в Индиан-Уэллсе Вика впервые с 2013 года и в четвертый раз в карьере обыграла американку Серену Уильямс. Причем победа была добыта в двух сетах — 6:4, 6:4. На пути к титулу в Майами Азаренко в напряженном матче одолела испанку Гарбинье Мугурусу , снова превзошла Кербер и не проиграла ни одного сета на турнире.

По итогам марта прошлого года поклонники тенниса назвали Викторию Азаренко лучшей теннисисткой мира , что было справедливым. К тому времени белоруска поднялась на вершину чемпионской гонки. Статистика Вики в период с января по март была близка к показателям 2012 года, когда она являлась первой ракеткой мира, и значительно превосходила результаты Серены Уильямс .



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Находясь в прекрасной форме, Азаренко пополнила ряды национальной команды по теннису. В апреле она помогла сборной одолеть российских теннисисток в гостевом матче Кубка Федерации. Эта победа позволила белорусской дружине впервые пробиться в элитный дивизион этого соревнования — I Мировую группу.

Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро и значительную часть сезона Виктория пропустила из-за беременности. Об этом периоде она подробно рассказала в интервью SPORT.TUT.BY , которое прошло в День матери. Пополнение в семье Азаренко случилось в декабре . Рождение сына Вика назвала своей главной победой.

Мультирекордсмен Игорь Бокий

Еще 4 года назад в Лондоне нареченный «белорусским Фелпсом» Игорь Бокий на Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро превзошел собственное достижение Игр-2012 как по общему числу наград, так и по количеству золотых медалей.

В Лондоне на его счету было 5 золотых и 1 серебряная награда, в Рио-2016 он завоевал 6 золотых и 1 бронзовую медаль. Всего у Игоря теперь 13 (11, 1, 1) наград с Паралимпиад!



Игорь Бокий. Фото: Владимир Иванов, «Спортивная панорама»

Кроме того, с 7 (6, 0, 1) наградами Игорь Бокий стал самым титулованным мультимедалистом Паралимпиады-2016, опередив по качеству наград украинского пловца Максима Крипака (5, 3, 0), а также китайца Венпаня Хуана (5, 1, 0), украинца Евгения Богодайко (4, 3. 2), бразильца Даниэля Диаса (4, 3, 2) и других атлетов.

— Есть чувство облегчения, потому что огромная проделанная работа не пропала зря и принесла результат. Я рад, что был в состоянии показывать достойные результаты на протяжении всей Паралимпиады. Все эти 10 дней были очень трудными, ведь мне пришлось выходить на дистанцию каждый день. У меня была цель выйти и просто показать то, на что я способен прямо сейчас. И здорово, что этого оказалось достаточно, чтобы выиграть столько золотых медалей, — скромно прокомментировал Игорь Бокий свои впечатляющие достижения.

Неудивительно, что Игорь Бокий, собрав рекордный медальный урожай, обновив 2 мировых рекорда и 6 рекордов Паралимпийских игр, получит и рекордные «паралимпийские» призовые за всю историю Беларуси. За успехи в Рио-де-Жанейро-2016 ему полагается от государства 320 тысяч долларов (по 50 тысяч за 6 золотых наград плюс 20 тысяч за бронзу).

Как известно, начиная с Паралимпийских игр 2012 года призовые за медали были установлены в размере 50 тысяч долларов за золото, 30 тысяч долларов за серебро и 20 тысяч долларов за бронзу. Кроме того, призеры получат право на президентские стипендии. Отметим, что призовые за медали на Олимпиадах для здоровых атлетов Беларуси в Рио остались на том же уровне, что и в Лондоне-2012, и они заметно выше, чем для паралимпийцев, — за золотую медаль полагается 150 тысяч долларов, 75 тысяч — за серебро и 50 тысяч — за бронзу.

Еще после Лондона-2012 Игорь Бокий признавался, что мечтает выступить в финале Олимпиады для здоровых спортсменов. Но пока эти планы приходится откладывать.

— Конечно, я продолжу практиковать выступления со здоровыми спортсменами, но пока лишь на внутренних стартах. Рассматриваю их как возможность посоревноваться, проверить себя, нагрузить. Что же касается международных турниров, тот тут конкурировать со здоровыми пловцами мне сложно. Моя подготовка несколько отличается от той, которую получают они. Можно сказать, что по сравнению с ними я работаю в щадящем режиме. Впрочем, если мой результат будет настолько хорош, что с ним я смогу претендовать хотя бы на выход в полуфинал соревнований среди здоровых, я буду принимать в них участие, — отмечает Игорь Бокий.

И все же спортсмен не теряет надежд , что когда-нибудь он сможет сесть за руль автомобиля и любоваться красивыми пейзажами.

— Готов ли лечь на операцию? Да, только вот эффективных решений еще не найдено. Жду открытий в этой части медицины. Хочется стать полноценным членом общества. Скажем, я на отдыхе. Мне говорят: «Посмотри, какой шикарный вид!». А что я вижу? Немного. Остается дорисовать в своем воображении картинку по описанию. Ну или сделать фотографию и рассмотреть предмет восторга друзей поближе. Еще я не вожу автомобиль. Боюсь садиться за руль. Вдруг чего-то не увижу…