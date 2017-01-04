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Морозы идут: на выходные объявлен оранжевый уровень опасности
05.01.2017 13:13 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 янв – Sputnik. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси в связи с усилением морозов в ближайшие дни, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
© Sputnik Алексей Мальгавко
"Предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении – объявлен оранжевый уровень опасности", – сказали в Гидромете.
Ранее синоптики сообщили, что ночью в пятницу 6 января на Витебщине температура воздуха понизится до –25..–26°С.
При этом, по данным Гидромета, ночью 7 и 8 января – в субботу и воскресенье – будет еще холоднее: на большей части территории Беларуси ожидается до –27°С, по северо-западу страны при прояснениях столбики термометров опустятся до –28..–32°С.
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Синоптики предупреждают: самые холодные ночи в Беларуси будут в субботу и воскресенье.
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