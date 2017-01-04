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Убийство 3-летней давности: муж показал, как расправился с бывшей женой
05.01.2017 13:25 — Разное | Sputnik Беларусь
Жительница Минска Людмила Тиханкова без вести пропала в мае 2013-года. Спустя три года ее
© Sputnik / Виктор Толочко
Следствие установило, что убийство произошло спонтанно в результате конфликта, однако в момент его совершения обвиняемый, согласно психиатрической экспертизе, осознавал значение своих действий и мог ими руководить.
Чтобы скрыть следы, по информации УСК по Минской области, мужчина поместил труп в сумку и вывез его в лес в Червенском районе. Спустя месяц он перевез тело на Вилейское водохранилище, где утопил.
"Действия обвиняемого квалифицированы следствием по признаку состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 139 (убийство) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд, — рассказала официальный представитель УСК Татьяна Белоног.
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Обвиняемый в убийстве бывшей супруги 46-летний минчанин сознался в совершении преступления. Смотрите на видео, как мужчина дает показания на месте случившегося.
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