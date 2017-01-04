Жительница Минска Людмила Тиханкова без вести пропала в мае 2013-года. Спустя три года ее тело с признаками насильственной смерти было обнаружено в Вилейском водохранилище . По подозрению в убийстве был задержан бывший муж 42-летней минчанки .



© Sputnik / Виктор Толочко Тело женщины в Вилейском водохранилище: известны детали жуткой истории

Следствие установило, что убийство произошло спонтанно в результате конфликта, однако в момент его совершения обвиняемый, согласно психиатрической экспертизе, осознавал значение своих действий и мог ими руководить.

Чтобы скрыть следы, по информации УСК по Минской области, мужчина поместил труп в сумку и вывез его в лес в Червенском районе. Спустя месяц он перевез тело на Вилейское водохранилище, где утопил.

"Действия обвиняемого квалифицированы следствием по признаку состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 139 (убийство) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд, — рассказала официальный представитель УСК Татьяна Белоног.