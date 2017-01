фото: nvdaily.ru

Журнал The Banker, принадлежащий The Financial Times и посвященный международным финансам, назвал главу Банка России Эльвиру Набиуллину лучшим среди руководителей европейских центробанков.

В редакционной статье, в числе прочего, отмечается вклад руководителя Банка России в борьбе с инфляцией, которая в начале 2016 года составляла 12,9 процента, а к концу года опустилась ниже 6 процентов, пишет " Медуза ".

The Banker также обратил внимание на проводимую ЦБ РФ под руководством Набиуллиной программу по оздоровлению банковского сектора России.

Лучшим главой Центробанка в мире был признан Мубарак Рашид аль-Мансури из ОАЭ. Он же победил в категории лучший глава ЦБ стран Ближнего Востока.

Годом ранее лучшим руководителем ЦБ в Европе журнал The Banker признал главу Банка Англии Марка Карни.

The Banker также ежегодно выбирает лучшего министра финансов в разных регионах мира. В 2004 году лучшим министром финансов в Европе и в мире был признан Алексей Кудрин, возглавлявший в тот момент Минфин России.

В 2015 году Эльвира Набиуллина была признана лучшим руководителем Центробанка в мире журналом Euromoney.

Журнал The Banker выходит с 1926 года. Изданием владеет компания The Financial Times.