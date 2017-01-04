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В Бресте пьяный водитель на VW снес светофор

05.01.2017 13:20 — Разное | Tut.by  
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ДТП произошло 4 января, около 08.00. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.


21-летний водитель Volkswagen Sharan ехал по улице Гаврилова, не справился с управлением и врезался в светофор.

Освидетельствование показало, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения — 1,6 промилле.

В отношении нарушителя составлено четыре административных материала: по ч. 5 ст. 18.12 — отсутствие техосмотра; по ч. 5 ст. 18.22 — эксплуатация автомобиля на летнем типе шин зимой; ч. 1 ст. 18.16 — управление транспортным средством в состоянии опьянения; ч. 2 ст. 18.17 — совершение ДТП.

Поврежденный светофорный объект нарушитель будет восстанавливать за свой счет.

 
 
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Поврежденный светофорный объект нарушитель будет восстанавливать за свой счет.

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