﻿ Около Волковыска девушка сбила пешехода, скрылась с места ДТП и бросила машину в Брестской области. 21.by
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Около Волковыска девушка сбила пешехода, скрылась с места ДТП и бросила машину в Брестской области

05.01.2017 13:53 — Разное | Tut.by  
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28-летнюю виновницу аварии нашли в Гродно по месту жительства. Девушка, имеющая всего год стажа вождения, ехала из областного центра в Брестскую область по навигатору. В деревне Дубичи она сбила местную жительницу, которая шла на работу. После ДТП женщину пришлось госпитализировать. Водитель с места происшествия поспешила скрыться, сообщает пресс-служба Гродненской ГАИ.


Фото: gaigrodno.by

Марку и цвет ее машины запомнил случайный свидетель — водитель трактора, который сообщил эти данные сотрудникам Госавтоинспекции. А дальше инспекторы в поисках машины доехали до городского поселка Ружаны Пружанского района. Здесь в одном из дворов многоэтажного жилого дома они обнаружили разыскиваемую Toyota.

Виновницу ДТП нашли в Гродно, девушка созналась в содеянном. Оказалось, что она оставила машину у родственников, а сама уехала домой.

 
Теги: Гродно
 
 
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28-летнюю виновницу аварии нашли в Гродно. Девушка, имеющая всего год стажа вождения, ехала из областного центра в Брестскую область по навигатору.

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