28-летнюю виновницу аварии нашли в Гродно по месту жительства. Девушка, имеющая всего год стажа вождения, ехала из областного центра в Брестскую область по навигатору. В деревне Дубичи она сбила местную жительницу, которая шла на работу. После ДТП женщину пришлось госпитализировать. Водитель с места происшествия поспешила скрыться, сообщает пресс-служба Гродненской ГАИ.



Фото: gaigrodno.by

Марку и цвет ее машины запомнил случайный свидетель — водитель трактора, который сообщил эти данные сотрудникам Госавтоинспекции. А дальше инспекторы в поисках машины доехали до городского поселка Ружаны Пружанского района. Здесь в одном из дворов многоэтажного жилого дома они обнаружили разыскиваемую Toyota.

Виновницу ДТП нашли в Гродно, девушка созналась в содеянном. Оказалось, что она оставила машину у родственников, а сама уехала домой.