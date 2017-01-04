﻿ ГАИ: бульдозер, за который зацепилась маршрутка в Ушачском районе, перевозился с нарушениями. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

ГАИ: бульдозер, за который зацепилась маршрутка в Ушачском районе, перевозился с нарушениями

05.01.2017 14:12 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Бульдозер, с которым столкнулась маршрутка в Ушачском районе, перевозился с нарушениями. Об этом AUTO.TUT.BY рассказали в ГАИ региона.


— Погрузка бульдозера осуществлялась ночью на одной из минских фирм. Водитель выехал в Полоцк около 3 часов ночи, хотя перевозить крупногабаритный груз в темное время суток запрещено. Также не было и соответствующего разрешения на перевозку такого груза, — сообщил представитель ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

Предварительно установлено, что отвал бульдозера не был обозначен и выступал за пределы трала на большее расстояние, чем разрешено ПДД, поэтому водитель маршрутки не заметил его.


Напомним, ДТП произошло 5 января, около 06.00, на 29 километре трассы Р46 Лепель — Полоцк — граница Российской Федерации.

Следователи установили, что маршрутное такси Mercedes Sprinter двигалось в направлении Минска, а навстречу ему ехал МАЗ, перевозивший бульдозер. При встречном разъезде маршрутное такси по касательной зацепилось за отвалы бульдозера, которые выступали за габариты платформы.

В результате ДТП один пассажир маршрутного такси от полученных травм умер на месте происшествия. Еще восемь человек были доставлены в больницу.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 19
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Перевозить крупногабаритный груз в темное время суток запрещено. Также не было и соответствующего разрешения на перевозку такого груза. А отвал выступал за...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь повысила тарифы на транзит нефти без согласия России
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика