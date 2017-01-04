Бульдозер, с которым столкнулась маршрутка в Ушачском районе, перевозился с нарушениями. Об этом AUTO.TUT.BY рассказали в ГАИ региона.





— Погрузка бульдозера осуществлялась ночью на одной из минских фирм. Водитель выехал в Полоцк около 3 часов ночи, хотя перевозить крупногабаритный груз в темное время суток запрещено. Также не было и соответствующего разрешения на перевозку такого груза, — сообщил представитель ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

Предварительно установлено, что отвал бульдозера не был обозначен и выступал за пределы трала на большее расстояние, чем разрешено ПДД, поэтому водитель маршрутки не заметил его.





Напомним, ДТП произошло 5 января, около 06.00, на 29 километре трассы Р46 Лепель — Полоцк — граница Российской Федерации.

Следователи установили , что маршрутное такси Mercedes Sprinter двигалось в направлении Минска, а навстречу ему ехал МАЗ, перевозивший бульдозер. При встречном разъезде маршрутное такси по касательной зацепилось за отвалы бульдозера, которые выступали за габариты платформы.

В результате ДТП один пассажир маршрутного такси от полученных травм умер на месте происшествия. Еще восемь человек были доставлены в больницу.