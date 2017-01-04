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ГАИ: бульдозер, за который зацепилась маршрутка в Ушачском районе, перевозился с нарушениями
Бульдозер, с которым столкнулась маршрутка в Ушачском районе, перевозился с нарушениями. Об этом AUTO.TUT.BY рассказали в ГАИ региона.
— Погрузка бульдозера осуществлялась ночью на одной из минских фирм. Водитель выехал в Полоцк около 3 часов ночи, хотя перевозить крупногабаритный груз в темное время суток запрещено. Также не было и соответствующего разрешения на перевозку такого груза, — сообщил представитель ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.
Предварительно установлено, что отвал бульдозера не был обозначен и выступал за пределы трала на большее расстояние, чем разрешено ПДД, поэтому водитель маршрутки не заметил его.
Напомним,
Следователи
В результате ДТП один пассажир маршрутного такси от полученных травм умер на месте происшествия. Еще восемь человек были доставлены в больницу.
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Перевозить крупногабаритный груз в темное время суток запрещено. Также не было и соответствующего разрешения на перевозку такого груза. А отвал выступал за...
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