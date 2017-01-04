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Все на лыжи: как минчане встретили Аксель

05.01.2017 14:26 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Минчане, которых корреспонденты Sputnik встретили снежным зимним утром, морозы переносят по-разному. Среди собеседников оказался даже морж, для которого холода — повод закаляться. Другие жалуются на мороз и откладывают все планы в пользу тихого вечера в тепле.

В Беларуси резко похолодало после пришествия циклона Axel, который принес в страну снегопады и сильные морозы. Синоптики предупредили, что морозы только усилятся, а МЧС и Красный Крест пообещали оказывать помощь белорусам при возникновении проблемных ситуаций на дорогах.

 
 
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Кто-то только выбрался из дому, а уже мечтает вернуться обратно, а кто-то говорит, что погода весенняя и даже перчатки не надевает. Как Минск встретил наступление...

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