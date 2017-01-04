Минчане, которых корреспонденты Sputnik встретили снежным зимним утром, морозы переносят по-разному. Среди собеседников оказался даже морж, для которого холода — повод закаляться. Другие жалуются на мороз и откладывают все планы в пользу тихого вечера в тепле.

В Беларуси резко похолодало после пришествия циклона Axel , который принес в страну снегопады и сильные морозы. Синоптики предупредили, что морозы только усилятся , а МЧС и Красный Крест пообещали оказывать помощь белорусам при возникновении проблемных ситуаций на дорогах.