Сразу несколько новых фильмов вышло на экраны кинотеатров 5 января: комедийный экшн «Монстр-траки» и фантастический боевик «Кредо убийцы». AFISHA.TUT.BY рассказывает, чего стоит ожидать от премьер и где их можно посмотреть.

« Кредо убийцы »

Режиссер: Джастин Курзель. Актеры: Майкл Фассбендер, Марион Котийяр, Джереми Айронс, Брендан Глисон, Шарлотта Рэмплинг, Майкл Кеннет Уильямс, Дени Меноше, Ариана Лабед. Где: фильм будет демонстрироваться в кинотеатрах «Космос», «Октябрь» и «Родина», а также в кинотеатрах Горок и Бобруйска .

Фильм снят по мотивам популярной серии компьютерных игр «Assassin's Creed». Благодаря революционным технологиям, позволяющим вызвать в памяти воспоминания прежних поколений, Каллум Линч проживает приключения своего предка Агилара в Испании XV века. Каллум узнает, что является потомком членов загадочного тайного общества ассасинов. Накопив невероятные знания и навыки, он вступает в противостояние с могущественной и жестокой организацией тамплиеров в наши дни. Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

« Монстр-траки »

Режиссер: Крис Уэдж. Актеры: Джейн Леви, Роб Лоу, Лукас Тилл, Эми Райан, Томас Леннон, Барри Пеппер, Дэнни Гловер, Фрэнк Уэйли. Где: фильм будет демонстрироваться в кинотеатрах «Космос», «Родина», «Ветразь» и «Чырвоная Зорка», а также в кинотеатрах Белыничей , Бобруйска, Кировска, Быхова.

Комедийный подростковый экшн расскажет о старшекласснике Триппе, которому осточертела скучная жизнь в его родном городе. У Триппа есть одно увлечение — из обломков старых машин он собирает монстр-трак. Однажды в результате инцидента на буровой вышке неподалеку от города из недр земли вылезает необычное существо, которому явно по душе скоростная езда. Случайно столкнувшись с этим существом, Триппу удается с ним подружиться, он дает ему имя Крич. Впереди их ждут веселые и опасные приключения.

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