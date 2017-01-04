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На экраны кинотеатров Могилева и области выходят новые фильмы
Сразу несколько новых фильмов вышло на экраны кинотеатров 5 января: комедийный экшн «Монстр-траки» и фантастический боевик «Кредо убийцы». AFISHA.TUT.BY рассказывает, чего стоит ожидать от премьер и где их можно посмотреть.
Фильм снят по мотивам популярной серии компьютерных игр «Assassin's Creed». Благодаря революционным технологиям, позволяющим вызвать в памяти воспоминания прежних поколений, Каллум Линч проживает приключения своего предка Агилара в Испании XV века. Каллум узнает, что является потомком членов загадочного тайного общества ассасинов. Накопив невероятные знания и навыки, он вступает в противостояние с могущественной и жестокой организацией тамплиеров в наши дни.
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Комедийный подростковый экшн расскажет о старшекласснике Триппе, которому осточертела скучная жизнь в его родном городе. У Триппа есть одно увлечение — из обломков старых машин он собирает монстр-трак. Однажды в результате инцидента на буровой вышке неподалеку от города из недр земли вылезает необычное существо, которому явно по душе скоростная езда. Случайно столкнувшись с этим существом, Триппу удается с ним подружиться, он дает ему имя Крич. Впереди их ждут веселые и опасные приключения.
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О том, что нового можно посмотреть в кинотеатрах города, рассказывает AFISHA.TUT.BY.
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