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На экраны кинотеатров Могилева и области выходят новые фильмы

05.01.2017 14:27 — Разное | Tut.by  
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Сразу несколько новых фильмов вышло на экраны кинотеатров 5 января: комедийный экшн «Монстр-траки» и фантастический боевик «Кредо убийцы». AFISHA.TUT.BY рассказывает, чего стоит ожидать от премьер и где их можно посмотреть.

«Кредо убийцы»


Режиссер: Джастин Курзель.

Актеры: Майкл Фассбендер, Марион Котийяр, Джереми Айронс, Брендан Глисон, Шарлотта Рэмплинг, Майкл Кеннет Уильямс, Дени Меноше, Ариана Лабед.

Где: фильм будет демонстрироваться в кинотеатрах «Космос», «Октябрь» и «Родина», а также в кинотеатрах Горок и Бобруйска.

Фильм снят по мотивам популярной серии компьютерных игр «Assassin's Creed». Благодаря революционным технологиям, позволяющим вызвать в памяти воспоминания прежних поколений, Каллум Линч проживает приключения своего предка Агилара в Испании XV века. Каллум узнает, что является потомком членов загадочного тайного общества ассасинов. Накопив невероятные знания и навыки, он вступает в противостояние с могущественной и жестокой организацией тамплиеров в наши дни.

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«Монстр-траки»


Режиссер: Крис Уэдж.

Актеры: Джейн Леви, Роб Лоу, Лукас Тилл, Эми Райан, Томас Леннон, Барри Пеппер, Дэнни Гловер, Фрэнк Уэйли.

Где: фильм будет демонстрироваться в кинотеатрах «Космос», «Родина», «Ветразь» и «Чырвоная Зорка», а также в кинотеатрах Белыничей, Бобруйска, Кировска, Быхова.

Комедийный подростковый экшн расскажет о старшекласснике Триппе, которому осточертела скучная жизнь в его родном городе. У Триппа есть одно увлечение — из обломков старых машин он собирает монстр-трак. Однажды в результате инцидента на буровой вышке неподалеку от города из недр земли вылезает необычное существо, которому явно по душе скоростная езда. Случайно столкнувшись с этим существом, Триппу удается с ним подружиться, он дает ему имя Крич. Впереди их ждут веселые и опасные приключения.

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Смотри расписание фильмов своего города в приложении AFISHA.TUT.BY.

 
 
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