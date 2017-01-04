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"Перед заездом на высокогорье спортсмены ночевали в барокамерах". Белорусы лидируют на "Дакаре"
Белорусский пилот Сергей Вязович на третьем спецучастке ралли-рейда "Дакар-2017″ пришел в четверке лидеров и даже обогнал на трассе камазовского гонщика Дмитрия Сотникова. Об этом сообщили в компании velcom, выступившей техническим партнером команды «МАЗ-СПОРТавто».
Третий спецучасток протяженностью 199 км состоял из двух отрезков. Наиболее сложной оказалась горная часть заезда, когда гонщикам пришлось совершать крутые подъемы на высоту около 5 тысяч метров. Белорусские экипажи к перепадам давления оказались готовы — перед ралли-рейдом гонщики специально ночевали в барокамерах. Не подвели и грузовые спорткары, которые проехали трассу без поломок.
Лучшее время среди белорусов показал Сергей Вязович, который второй этап подряд финишировал четвертым. На прохождение спецучастка потребовалось около 2 часов 51 минуты, а во время гонки белорусам даже удалось обогнать одного из фаворитов гонки — камазовский экипаж под управлением Дмитрия Сотникова.
Победителем заезда стал другой представитель российской команды — Эдуард Николаев, который проехал спецучасток на 5 с половиной минут быстрее белорусов. В генеральной классификации МАЗ Сергея Вязовича переместился с шестого на четвертое место и теперь отстает от лидера на 5 минут.
— Маршрут был непростым, многие экипажи, не разобравшись с навигацией, банально заблудились. Штурман Павел Гаранин правильно нас вывел, поэтому удалось сохранить время и обогнать Дмитрия Сотникова. Подъем на большую высоту пережили спокойно, самочувствие было хорошим — сказалась ночевка в барокамерах. Машина также ведет себя уверенно — привезли ее на бивуак без поломок, — рассказал руководитель команды и пилот Сергей Вязович.
МАЗ Александра Василевского показал на третьем этапе 11-е время — 3 часа 4 минуты, проиграв Эдуарду Николаеву 18 минут. В общем зачете экипаж поднялся на 15-е место и отстает от лидера гонки на 35 минут.
Алексей Вишневский также прошел спецучасток без приключений — за 3 часа 13 минут. Третий белорусский экипаж занял 14-ую строчку, а до лучшего времени ему не хватило 27 минут. В турнирной таблице он занимает 18-е место с отставанием от лидера в 42 минуты.
Четвертый этап ралли-рейда приведет гонщиков в Боливию. Спецучасток протяженностью 416 км обещает стать одним из самых сложных на «Дакаре». Помимо высокогорья, экипажам предстоит столкнуться с коварными песками, в которых можно легко застрять или перевернуться на дюне.
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Непростой заезд на высокогорье оказался для белорусских экипажей хоть и не простым, но интересным испытанием. И, самое главное, мы прошли его с честью!
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