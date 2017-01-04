﻿﻿ Работа пресс-центра Sputnik Беларусь. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Работа пресс-центра Sputnik Беларусь

05.01.2017 14:36 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МПЦ Sputnik Беларусь — это современная медийная площадка, высокотехнологичное оснащение которой позволит проводить мероприятия самого разного формата — от классических брифингов до видеомостов с различными точками мира.

Фотографии могут использоваться журналистами для иллюстрации своих материалов с обязательной гиперссылкой на Sputnik.by и указанием авторства.

 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как работает мультимедийный пресс-центр Sputnik Беларусь - в фотоленте.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Стрельба в новогоднюю ночь: Следственный комитет озвучил подробности громкого дела
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика