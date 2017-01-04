МПЦ Sputnik Беларусь — это современная медийная площадка, высокотехнологичное оснащение которой позволит проводить мероприятия самого разного формата — от классических брифингов до видеомостов с различными точками мира.

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