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Работа пресс-центра Sputnik Беларусь
05.01.2017 14:36 — Разное | Sputnik Беларусь
МПЦ Sputnik Беларусь — это современная медийная площадка, высокотехнологичное оснащение которой позволит проводить мероприятия самого разного формата — от классических брифингов до видеомостов с различными точками мира.
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Как работает мультимедийный пресс-центр Sputnik Беларусь - в фотоленте.
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