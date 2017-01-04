Китайские ученые разработали бумагу, которая не боится воздействия огня и воды. Об этом сообщила китайская газета « Шанхай жибао ».



Изображение: shanghaidaily.com

Материал создала группа исследователей во главе с профессором Чжу Инцзе из Шанхайского института керамики при Китайской академии наук. Разработчики утверждают, что это первый в мире подобный материал.

Бумага изготовлена из неорганических материалов — «сверхдлинных нанопроводов из гидроксиапатита». Она гибкая, прочная и выдерживает нагревание до температуры около 200 градусов Цельсия.

Благодаря многослойной структуре бумага отталкивает воду, даже когда ее поверхность повреждена. Другие жидкости вроде кофе, сока или чая не могут окрасить материал.

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Новый материал можно использовать для сохранения жизненно важных документов, а также для изготовления этикеток, устойчивых к высоким температурам. Ее можно применять и для щитов с наружной рекламой — пыль и грязь с них будут «автоматически» смываться дождями.

Разработчики уже направили запрос на получение патента на свое изобретение в Китае. Исследователи пока не называют цену бумаги, однако сообщают, что она значительно снизится после начала серийного производства.