МИНСК, 5 янв — Sputnik. Православные готовятся отметить один из главных церковных праздников — Рождество Христово, завтра — Рождественский сочельник, сообщили в БПЦ.

Рождество Христово у православных считается вторым по значимости после Пасхи религиозным праздником, оно отмечается 11 дней. Рождество всегда припадает на 7 января.

"Празднику Рождества предшествует сочельник — день строгого поста, когда по церковному уставу разрешается принимать в пищу только сочиво — размоченные и разваренные зерна пшеницы или риса", — рассказали Sputnik в пресс-службе Минской епархии Белорусского экзархата. Поэтому 6 января и называется "рождественским сочельником".

Строгий Рождественский пост завершится, когда на небе появляется первая звезда, она символизирует звезду, которая взошла над Вифлеемом в момент рождения Иисуса.

Вечером 6 января во всех белорусских православных храмах всенощные рождественские службы, как всегда, начнутся в 18:00. В экзархате рассказали, что 6 и 7 января во всех храмах священники будут исповедовать верующих, для исповеди отведены специальные часы.



© Sputnik Егор Еремов Празднование Рождества Христова в Минске

Предстоятель БПЦ митрополит Павел совершит всенощное бдение в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска, в полночь начнется Божественная литургия, она будет длиться до утра, рассказали в Белорусском экзархате.

Согласно установленным правилам, 7 января рано утром, в 7:00 в храмах служится вторая Божественная литургия, а в 10:00 — третья Божественная литургия. С 16:00 до 20:00 в православных храмах служится Рождественская вечерня, рассказали священнослужители.

В БПЦ также рассказали, что в праздник Рождества Христова, 7 января патриарший экзарх совершит Божественную литургию в Свято-Духовом кафедральном соборе. Как правило, днем 7 января в Архикафедральном соборе на праздничной службе присутствует высшее руководство страны. Православные являются самой многочисленной конфессией в Беларуси, на втором месте — католики. Согласно последней переписи населения, к верующим себя относит около 52% населения республики, из которых 80% назвали себя православными.