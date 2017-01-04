В Московском центре SPARС-технологий завершился цикл подготовки к серийному производству новейших российских персональных компьютеров Эльбрус-401 PC. Об этом сообщается на сайте компании.



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Розничная цена компьютеров стала ниже. Сделать это получилось из-за снижения производственных издержек: компания наладила кооперацию отечественных предприятий-контрактных производителей, отладила схемотехнические решения и оптимизировала стоимостные параметры.

Теперь Эльбрус-401 РС модификации «Б» с тактовой частотой процессора 750 МГц в розничной продаже стоит 199 тысяч российских рублей (около 3280 долларов по текущему курсу). В комплект поставки входят системный блок, монитор с диагональю 23″, клавиатура и мышь. На устройстве предустановлена операционная система «Эльбрус».

Эльбрус-401 РС — первый персональный компьютер на базе микропроцессоров Эльбрус-4С. Основные технологические операции по производству компьютеров, в том числе поверхностный монтаж печатных плат, производятся в России.

О появлении опытных образцов было объявлено в мае 2015 года. Сообщается, что серийное производство готово выполнить заказ в объеме до нескольких сотен тысяч компьютеров в год.