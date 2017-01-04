﻿﻿ Первый российский персональный компьютер подешевел до 3,2 тысяч долларов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Первый российский персональный компьютер подешевел до 3,2 тысяч долларов

05.01.2017 15:09 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Московском центре SPARС-технологий завершился цикл подготовки к серийному производству новейших российских персональных компьютеров Эльбрус-401 PC. Об этом сообщается на сайте компании.


Изображение: mcst.ru

Розничная цена компьютеров стала ниже. Сделать это получилось из-за снижения производственных издержек: компания наладила кооперацию отечественных предприятий-контрактных производителей, отладила схемотехнические решения и оптимизировала стоимостные параметры.

Теперь Эльбрус-401 РС модификации «Б» с тактовой частотой процессора 750 МГц в розничной продаже стоит 199 тысяч российских рублей (около 3280 долларов по текущему курсу). В комплект поставки входят системный блок, монитор с диагональю 23″, клавиатура и мышь. На устройстве предустановлена операционная система «Эльбрус».

Эльбрус-401 РС — первый персональный компьютер на базе микропроцессоров Эльбрус-4С. Основные технологические операции по производству компьютеров, в том числе поверхностный монтаж печатных плат, производятся в России.

О появлении опытных образцов было объявлено в мае 2015 года. Сообщается, что серийное производство готово выполнить заказ в объеме до нескольких сотен тысяч компьютеров в год.

Читайте также:

Обзор белорусского моноблока «ТЕСЛА»

 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сообщается, что серийное производство готово выполнить заказ в объеме до нескольких сотен тысяч компьютеров в год.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусский пассажирский автобус столкнулся с фурой в Польше
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика