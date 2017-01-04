На дорогах Литвы в прошлом году погибло в ДТП 189 человек — это самый низкий показатель за период с 1952 года, сообщило в четверг Министерство транспорта и коммуникаций, пишет Delfi .

Министерство утверждает, что на эти результаты повлияли усовершенствование дорожной инфраструктуры, интенсивное внедрение средств безопасного дорожного движения, улучшение контроля за нарушениями правил дорожного движения и активная просветительская деятельность.

В 2015 году на дорогах Литвы погиб 241 человек. В Беларуси за 2015 год произошло 4151 ДТП, в которых погибло 664 человека. Кроме того, 4424 человека получили травмы различной степени тяжести.