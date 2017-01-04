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На дорогах Литвы - самая низкая статистика смертей в ДТП за полвека

05.01.2017 14:24 — Разное | Tut.by  
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На дорогах Литвы в прошлом году погибло в ДТП 189 человек — это самый низкий показатель за период с 1952 года, сообщило в четверг Министерство транспорта и коммуникаций, пишет Delfi.

Министерство утверждает, что на эти результаты повлияли усовершенствование дорожной инфраструктуры, интенсивное внедрение средств безопасного дорожного движения, улучшение контроля за нарушениями правил дорожного движения и активная просветительская деятельность.

В 2015 году на дорогах Литвы погиб 241 человек. В Беларуси за 2015 год произошло 4151 ДТП, в которых погибло 664 человека. Кроме того, 4424 человека получили травмы различной степени тяжести.

 
 
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В Литве в прошлом году погибло в дорожных авариях 189 человек.

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